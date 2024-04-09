مردم را باید به عنوان پشتوانه محکم نظام اسلامی حفظ کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسینی بوشهری در جمع مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به جایگاه خدمت در اسلام اظهار کرد: موضوع ارائه خدمت از آموزه‌های دینی ماست و تعبیرات مختلفی در قرآن نسبت به آن وجود دارد مانند «فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِین» که از مصادیق آن ارائه خدمت به مردمی است که در پرتو نظام جمهوری اسلامی هستند و انتظار ارائه خدمت دارند.

وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از وسیع‌ترین وزارتخانه‌های کشور توصیف کرد و ابراز کرد: این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن برای خدمت و ایجاد امید در جامعه شکل گرفته‌اند. مهم‌ترین مسئله در این مجموعه، همدلی دستگاه‌های مختلف در محدوده وظایف و ساختاری است که برای آن تعریف شده است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امروز شرایط به گونه‌ای است که هر چه بتوانیم باید بواسطه ارائه خدمت یا توانمند سازی، رضایت‌مندی عمومی مردم را افزایش دهیم.

وی افزود: ما دشمنان فراوانی داریم که از اساس با هویت مستقل ملت ایران مخالف‌اند. در صورتی در رویارویی با آنان موفق خواهیم بود که بتوانیم مردم را به عنوان پشتوانه محکم نظام اسلامی حفظ کنیم. این وزارتخانه به تنهایی می‌تواند سهم عظیمی از رضایت‌مندی مردم را تحصیل کند که اگر این امر حاصل شود، نتایج آن را در انتخابات و هر جایی که نیاز به حضور مردم وجود دارد، خواهیم دید.

امام جمعه قم با اشاره به تبلیغات دشمنان به منظور یأس پراکنی در جامعه خاطر نشان کرد: اگر جامعه به حالت ناامیدی و یأس کشیده شود، اجرا و عملیاتی کردن اهداف دینی بسیار سخت خواهد بود.

اسلام در اجرای عدالت سخت گیر است

وی افزود: عده‌ای به خاطر باورهای دینی سُست، در اثر مشکلات طاقت فرسای اقتصادی، به جای آنکه از مسئولی شکوه کنند، با خدا قهر می‌کنند. در حالی که اسلام برنامه و قانون دارد، در اجرای عدالت سخت گیر است و با تبعیض و فساد مخالفت می‌کند و این انقلاب نیز اسلامی است و ریشه در بعثت، غدیر و عاشورا دارد و در انتظار ظهور است؛ لذا اگر نیرویی در جایی تخطی کرد نباید به پای اسلام و انقلاب گذاشته شود.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: اگر بخواهیم نظام اسلامی ما پایدار بوده و نقش الگویی داشته باشد، بار آن بر دوش کارگزاران نظام است. گاهی اوقات یک مدیر با خلاقیت، اقداماتی فراتر از وظیفه خود انجام می‌دهد و مشکلات را بر خود هموار کرده و منتظر تصویب یا تغییر قانون نمی‌ماند.

وی در پایان سخنان خود ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، خطاب به مسئولین تصریح کرد: نیت شما این باشد که گره از کار مردم باز کنید.

شایان ذکر است در ابتدای این دیدار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سرپرست بانک توسعه و تعاون، مدیر شعب بانک رفاه کارگران، مدیر صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر درمان تأمین اجتماعی، مدیرکل فنی و حرفه‌ای، مدیر کل بهزیستی و مدیر صندوق کارآفرینی امید استان قم در گزارش‌هایی جداگانه، به تبیین وضعیت، اقدامات و برنامه‌های خود پرداختند.