به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم آغاز شد.

سوال مسابقه زندگی با آیه‌ها / ‬ روز بیست و نهم

سوال مسابقه امروز

کدام آیه به "خوف و ترس" در آخرت اشاره دارد؟

۱. آیه ۵ سوره فصلت

۲. آیه ۹ سوره انسان

۳. آیه ۵۱ سوره بقره

علاقه مندان جهت شرکت در مسابقه، نام شهر محل سکونت و عدد گزینه صحیح را حداکثر تا ساعت ۸ صبح فردا (چهارشنبه) به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۴۷۳۷۲۷۲ پیامک کنند.

در پایان ماه مبارک رمضان در مجموع به ۶۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقات روزانه، هدایایی تقدیم خواهد شد.