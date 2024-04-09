ذخایر سد کرج ۱۰ درصد کاهش داشته است/ ضرورت مدیریت مصرف آب شرب

داوود نجفیان در گفت وگو با خبرنگار مهر از افزایش ۵ درصدی بارش‌های سال آبی جاری که از مهر ماه آغاز شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: میزان کل بارش‌ها از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۵۳ میلیمتر است، در حالی که در سال گذشته ۲۲۷ میلیمتر بود اما این میزان در مقایسه با مدت مشابه متوسط بلند مدت حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

‎وی با اشاره به افزایش ذخایر برفی حوضه‌های آبریز سدهای کرج و طالقان در بارش‌های اخیر افزود: از حجم ۱۸۰ میلیون مترمکعبی سد کرج حدود ۵۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۰ درصد منفی است. همچنین از حجم ۴۲۰ میلیون مترمکعبی سد طالقان نیز حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب پر شده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.

‎مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز در پاسخ به این سوال که «آیا وضعیت سد کرج بحرانی است؟»، تصریح کرد: نمی‌توان کلمه بحرانی را به کار برد اما می‌توان گفت که وضعیت مناسبی ندارد و پایین‌تر از حد نرمال است. امید آن می‌رود که بارش‌های پیش رو تأثیر خود را داشته باشند و قسمت کاهشی حجم ذخیره آب سد تا حدودی جبران شود.

‎نجفیان اظهار کرد: استان‌های البرز و تهران با خشکسالی طولانی مواجه هستند و چندین سال است که این خشکسالی آغاز شده و امسال هم با آن مواجهیم و طبیعی است که در بحث آب‌های زیرزمینی و سطحی باید به صورت اساسی مدیریت منابع آبی در بخش‌های مختلف داشته باشیم، به ویژه در بخش آب شرب که با توجه به تراکم جمعیتی استان بسیار تعیین کننده است.

‎وی تاکید کرد: ضروری است مصرف آب باید توسط دستگاه‌های متولی و مردم مدیریت شود تا در ایام پیک که اوایل تابستان و اواخر بهار است، با قطعی یا افت فشار آب شرب در نقاط مختلف استان البرز مواجه نشویم. علیرغم قرارگیری در ماه‌های خشک، با مدیریت صحیح منابع آبی موجود و مشارکت همگانی می‌توانیم امسال را با کمترین تنش و قطعی آب سپری کنیم.

‎مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با تاکید بر اینکه باید سرانه مصرف آب را کاهش دهیم که این امر مستلزم مشارکت همه مردم است، خاطرنشان کرد: سرانه مصرف آب شرب استان البرز بسیار بالاتر از میزان متوسط جهانی است که این موضوع ضرورت مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند.