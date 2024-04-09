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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۷

در ۴ عملیات هدفمند؛

اعضای باند سارقان اماکن در جنوب استان بوشهر دستگیر شدند

اعضای باند سارقان اماکن در جنوب استان بوشهر دستگیر شدند

بوشهر- رییس پلیس آگاهی استان بوشهر گفت: باند چهار نفره سارقانی که در شهرستان‌های جنوبی استان فعالیت داشتند توسط پلیس کنگان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر سه‌شنبه در مع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال روند افزایشی وقوع جرایم سرقت در شهرستان بندر کنگان و دیگر شهرستان‌های جنوبی استان و مطالبه به حق شهروندان فرآیند شناسایی و دستگیری گروه سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان کنگان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و تلاش‌هایی که صورت گرفت هویت گروه سارقان و مال‌خران شناسایی با اخذ مجوز قضائی در چهار عملیات هدفمند، دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت داده شدند.

سرهنگ سهرابی با بیان اینکه مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از ید و مخفیگاه متهمان کشف شد، تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی به هفت فقره سرقت منزل اعتراف کردند که پس از معرفی به مرجع قضائی روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر به شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری هدفمند و مؤثر از وقوع جرایم سرقت افزایش خود مراقبتی از سوی شهروندان در رعایت نکات ایمنی و توصیه‌ها انجام شود.

کد مطلب 6074330

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