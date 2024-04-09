استفاده از ظرفیت قرآن از دلایل پیروزی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از چهره‌های برتر قرآنی در باغک جنوبی عنوان داشت: هر جامعه‌ای که به قرآن پیوند می‌خورد مسیر تعالی، پیشرفت و توسعه در آن ایجاد می‌شود.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: شکی نیست که یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز استفاده از ظرفیت قرآن در نظام جمهوری اسلامی است.

وی اضافه کرد: اگر در مقایسه با چند دهه گذشت نگاه کنید خواهید دید در حوزه‌های قرآنی در این دو سه دهه چه پیشرفت‌هایی در حوزه‌های قرآنی در کشور ایجاد شده است.

وی یاد آور شد: در دهستان باغک تنگستان بیش از ۱۰ نفر حافظ کل قرآن داریم.

لطفی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش در تنگستان تجلیل از چهره‌ای های برتر قرآنی سراسر استان بوشهر و تشکیل دبیرخانه دائمی، معرفی و تجلیل از چهره‌های برتر قرآن به صورت سالانه است.

در این همایش از ۲۰ چهره برتر قرآنی در سراسر استان بوشهر با اهدا هدایا و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.