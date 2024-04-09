محدودیت ترافیکی در بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن سعید عید فطر و اقامه نماز عید فطر در مساجد، امام زاده‌ها و تکیه‌ها، به منظور تأمین امنیت شهروندان در تمام نقاط حوزه استحفاظی که نماز باشکوه عید فطر برگزار شود محدودیت ترافیکی لحاظ خواهد شد.

وی از شهروندان به منظور توزیع بار ترافیکی و روان سازی معابر شهری و جلوگیری از هرگونه حادثه رانندگی، درخواست کرد که وسایل نقلیه شخصی خود را در محل‌های مناسب و خارج از محدوده ترافیکی پارک کنند و بعد از اقامه نماز جهت تردد با صبوری و آهسته و با توجه به جلو رانندگی کنند.

صادقی تاکید کرد: رانندگان از رفتارهای خطرناک جداً اجتناب کنند و به دستورات ترافیکی مأموران پلیس راهور توجه و دقت نموده تا ان شاءالله شاهد ترافیکی مناسب و به دور از حادثه باشیم.

وی افزود: مکان‌های اجتماع روزه داران در شهر بوشهر، مصلای نمازجمعه، امام زاده مهیمن، مسجد شیخ سعدون در محله کوتی و ورزشگاه شهید مهدوی معرفی و اعلام شده است.

سرهنگ صادقی بیان کرد: با توجه به اینکه سه روز از هفته جاری تعطیل رسمی است و حضور مسافران از استان‌های هم‌جوار متصور است، لذا از شهروندان بوشهری خواهشمندیم که به جهت تسهیل در شدآمدی کاربران ترافیکی سعی کنند از ورود به محدوده ترافیکی حتی المقدور پرهیز کنند و در صورت ورود، با آرامش و حوصله رانندگی کنند.