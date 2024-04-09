قاتل فراری در اصفهان پس از ۶ سال دستگیر شد

سرهنگ حسین بساطی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه رامشه در پی اعلام خبر مبنی بر مفقودی چند رأس دام در این روستا جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته و تحقیقات از شاکی مشخص شد فردی که مدتی است به عنوان چوپان در آن محل فعالیت می کرده به طور ناگهانی و بدون اطلاع اقدام به رها نمودن احشام نموده و در یکی از دامداری‌های اطراف مخفی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: در نهایت با تلاش مأموران، چوپان متواری شناسایی و در بررسی‌های تخصصی انجام شده مشخص شد وی ۶ سال قبل در یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور مرتکب قتل عمد شده و تحت تعقیب بوده است لذا متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.