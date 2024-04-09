سامانه بارشی در راه اصفهان/ دما تا ۸ درجه کاهش دارد

آسیه آقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بارشی از فردا چهارشنبه وارد استان میشود، اظهار داشت: این سامانه تا روز پنجشنبه فعال است و به دنبال آن گذر متناوب امواج تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: وضعیت جوی طی این مدت در بیشتر مناطق به صورت قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و گاهی طوفان لحظهای پیشبینی میشود و در نیمه شرقی وزش باد گاهی همراه با گردوخاک خواهد بود.
به گفته کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، از عصر فردا چهارشنبه تا روز پنجشنبه بارشهای رگباری، گاهی همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ به ویژه در نیمه غربی استان پیشبینی میشود.
آقایی افزود: شدت بارشها در ساعات عصر و شب بهویژه چهارشنبه شب تا پنجشنبه خواهد بود ضمن اینکه کاهش محسوس دما بین ۶ تا هشت درجه سلسیوس از صبح پنجشنبه تا روز جمعه انتظار میرود.
به گفته وی کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان یک تا ۲ درجه افزایش دارد و طی این مدت بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
طی این مدت خوروبیابانک با ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خواهند بود.
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