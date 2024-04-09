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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۲

در ایام ماه مبارک رمضان انجام شد؛

برپایی ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

برپایی ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

قم- ضیافت افطاری ساده برای هفتمین سال از سوی موکب به سوی انتظار در خیابان شهدای قم در روزهای ماه مبارک رمضان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موکب «به سوی انتظار» در خیابان شهدای قم امسال نیز همانند ۶ سال گذشته سفره افطاری را برای میهمانان ماه خوبی ها پهن کرد تا رهگذران روزه دار بتوانند با یک افطاری ساده روزه خود را باز کنند.

موکب «به سوی انتظار» به همت اهالی و کسبه خیابان صفاییه در طول سال فعالیت دارد و در ایام و مناسبت های مذهبی مبادرت به برپایی ایستگاه صلواتی می کند.

هزینه های برپایی سفره افطاری بنا به گفته مسول موکب «به سوی انتظار» به همت خیرین و به صورت مردمی تامین شده و به ارگانی وابسته نیستند.

سعادت افزود: در طول ماه مبارک روزانه بین ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از روزه داران در این موکب حضور یافته و از آنان پذیرایی می شود.

برپایی ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

برپایی ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

برپایی ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

برپایی ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

برپایی ضیافت افطاری ساده در خیابان شهدای قم+ تصاویر

کد مطلب 6074427

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