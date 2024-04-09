۲۰۰۰مکان گردشگری و تاریخی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به آب و هوای استان و داشتن دو منطقه سردسیری و گرمسیری در این سه روز مسافران مناطق گردشگری این استان را انتخاب می‌کنند.

وی بیان داشت: همه مناطق گردشگری آمادگی استقبال از مهمانان را دارند و برای خدمات دهی بهتر به مسافران و گردشگران در سال گذشته ۵۰ چشمه سرویس بهداشتی ساخته شده است.

طالبی تصریح کرد: در این ایام با توجه به جشن عید فطر، جشن‌های بومی، محلی نیز در برخی تفرجگاه‌ها و مکان‌های تفریحی استان برگزار می‌شود که آداب و سنن ما را برای مسافران به تصویر می‌کشد.