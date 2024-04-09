به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حیدری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اعلام برگزاری نماز عید سعید فطر در مسجد جامع کرمانشاه به خاطر احتمال بارش باران، طرح محدودیت ترافیکی از حد فاصل میدان آزادی تا سه راهی سبزه میدان واقع در خیابان مدرس اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: محدودیت ترافیکی از ساعت ۶ صبح روز عید فطر آغاز و تا پایان مراسم در مسیر یاد شده ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: طرح پاکسازی مسیر راهپیمایی از ساعت ۲۴ شب عید فطر اجرا و وسایل نقلیه ای که در خیابان مدرس پارک شده باشند به پارکینگ منتقل می‌شوند.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه یادآور شد: در صورت تغییر مکان نماز عید فطر به بلوار شهید بهشتی تمهیدات ترافیکی یاد شده در حد فاصل تقاطع بسیج تا سه راهی برق (بلوار ۱۷ شهریور) به مرحله اجرا درخواهد آمد.