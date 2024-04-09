سوال۲۷؛ انگیزه اهل بیت از انفاق به مسکین یتیم در آیه ۱۰سوره انسان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه ۲۷ طرح «زندگی با آیه‌ها» سه شنبه ۲۱ فروردین (استان آذربایجان شرقی) به شرح زیر است:

۳ جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.

سوال مسابقه؛



۲۷- بر اساس آیه ۱۰ سوره انسان انگیزه اهل بیت از انفاق به مسکین یتیم و اسیر چه چیزی بیان شده است؟

۱- از بین بردن فقر در جامعه

۲ - گسترش انفاق و کارهای خیر

۳ - پیروی از دستورات الهی

۴ - ترس از مقام پروردگار در روز آخرت

لطفاً فقط عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنید.

مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۱ فروردین می‌باشد.

اعلام برندگان و کسب اطلاعات بیشتر در کانال رسانستان آذربایجان شرقی در

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