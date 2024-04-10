نمازعید سعید فطر باحضور باشکوه مردم کرمان اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (چهارشنبه) مردم مؤمن و ولایت مدار کرمان پس از یک ماه روزه داری و عبادت خداوند متعال در محل مصلای امام علی (ع) این شهر حضور یافتند تا نماز باشکوه عید سعید فطر را به امامت حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی امام جمعه این شهر را برگزار کنند.

در این مراسم امام جمعه کرمان با بیان اینکه مؤمنین روزه دار در ماه مبارک رمضان در سه جبهه جهاد با شیطان، مبارزه با دنیا و مبارزه با هواهای نفسانی جنگیدند گفت: ما باید تلاش کنیم تا ماه مبارک رمضان آتی، عبودیت و بندگی خداوند را حفظ کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، با اشاره به مظلومیت مردم غزه و سکوت برخی از کشورها در برابر جنایت‌های اسرائیل غاصب گفت: در دنیایی که بلندگوها گوش بشر را در دفاع از حقوق بشر پُر کرده است، این کشورها در حمایت از مردم فلسطین سکوت کرده اند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد پیروزی جهاد اسلامی و نابودی رژیم جلاد اسرائیل باشیم.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت برخی بی حجابی‌ها در سطح شهرها، افزود: باید از عواملی که در راه مبارزه با بی حجابی تلاش و قوانین و لوایحی را وضع کرده اند تشکر کرد.