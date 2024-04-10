تاکید روسای جمهوری عراق و سوریه بر ضرورت توقف جنگ در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع ریاست جمهوری عراق، رؤسای جمهوری عراق و سوریه گفتگوی تلفنی با یکدیگر داشتند.

عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق و بشار اسد رئیس جمهور سوریه به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر امروز چهارشنبه (۱۰ آوریل) رایزنی کردند.

طرفین در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید فطر، برای دو ملت عراق و سوریه آرزوی شکوفایی و پیشرفت بیشتر کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت تقویت روابط دو جانبه و توسعه آن تاکید کردند.

عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق بر اهمیت ثبات سوریه و حفظ امنیت آن تاکید کرد.

دو طرف همچنین بر ضرورت توقف حمله‌های ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه غزه و کمک رسانی به ملت فلسطین و اهمیت انجام مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی توسط جامعه جهانی تاکید کردند.