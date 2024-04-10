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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۰۸

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:

۴ خانه تاریخی برای احیا به بخش خصوصی واگذار شده است

۴ خانه تاریخی برای احیا به بخش خصوصی واگذار شده است

اردبیل - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: چهار خانه تاریخی با هدف احیا و مرمت و واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی مراحل قانونی خود را سپری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب شامگاه چهارشنبه در مراسم بهره برداری از خانه تاریخی صادقی اردبیل اظهار کرد: یکی از خانه های تاریخی اردبیل خانه صادقی در محله اوچدکان است که با همت سرمایه گذار بخش خصوصی و مساعدت صندوق احیا و مرمت بناهای تاریخی کشور مورد بازسازی قرار گرفته تا به عنوان هتل رستوران مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ۸ خانه تاریخی اردبیل در حال تخریب بوده و یا تعدادی از این خانه ها تخریب شده بود که ما تلاش کردیم با همراهی و همکاری صاحبان این خانه های تاریخی و وراث نسبت به احیا و مرمت آنها اقدامات قانونی را انجام دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل افزود: سرمایه گذار این بنای تاریخی در مهلت مقرر و تعیین شده نسبت به مرمت و بهره برداری از این بنای تاریخی اقدام کرد تا امروز شاهد رونق فعالیت ها و خدمات بخش گردشگری و پذیرایی از میهمانان و گردشگران باشیم.

محمدی ادیب بیان کرد: در سالی که مزین به «جهش تولید با مشارکت مردم» است تلاش ما بر این است تا از ظرفیت مردمی و سرمایه گذاران بخش خصوصی بیشترین بهره را برده و با احیا و مرمت چنین آثار تاریخی بتوانیم آنها را در عرصه اقتصادی و اشتغالزایی فعال تر از گذشته کنیم.

در این مراسم سرمایه گذار و بهره بردار خانه تاریخی صادقی اردبیل نیز اظهار کرد: در ماه های گذشته با تلاش مجموعه میراث فرهنگی و صندوق احیا و توسعه اماکن تاریخی موفق شدیم این مجموعه را با حفظ بافت تاریخی احیا و مورد مرمت قرار دهیم.

عاصمی زاده خاطرنشان کرد: خانه صادقی جزو اولین مجموعه های تاریخی در استان است که به شکل مناسب و کیفی و در قالب هتل رستوران احیا شده و سعی مان بر این است تا در فصل گردشگری در این خانه تاریخی با قدمت ۱۵۰ ساله در محله اوچدکان اردبیل پذیرای مسافران و گردشگران باشیم.

در این مراسم برنامه های موسیقی و نورافشانی اجرا و خانه تاریخی صادقی اردبیل به صورت رسمی بعد از مرمت و بازسازی به بهره برداری رسید.

کد مطلب 6075301

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