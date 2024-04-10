۴ خانه تاریخی برای احیا به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب شامگاه چهارشنبه در مراسم بهره برداری از خانه تاریخی صادقی اردبیل اظهار کرد: یکی از خانه های تاریخی اردبیل خانه صادقی در محله اوچدکان است که با همت سرمایه گذار بخش خصوصی و مساعدت صندوق احیا و مرمت بناهای تاریخی کشور مورد بازسازی قرار گرفته تا به عنوان هتل رستوران مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ۸ خانه تاریخی اردبیل در حال تخریب بوده و یا تعدادی از این خانه ها تخریب شده بود که ما تلاش کردیم با همراهی و همکاری صاحبان این خانه های تاریخی و وراث نسبت به احیا و مرمت آنها اقدامات قانونی را انجام دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل افزود: سرمایه گذار این بنای تاریخی در مهلت مقرر و تعیین شده نسبت به مرمت و بهره برداری از این بنای تاریخی اقدام کرد تا امروز شاهد رونق فعالیت ها و خدمات بخش گردشگری و پذیرایی از میهمانان و گردشگران باشیم.

محمدی ادیب بیان کرد: در سالی که مزین به «جهش تولید با مشارکت مردم» است تلاش ما بر این است تا از ظرفیت مردمی و سرمایه گذاران بخش خصوصی بیشترین بهره را برده و با احیا و مرمت چنین آثار تاریخی بتوانیم آنها را در عرصه اقتصادی و اشتغالزایی فعال تر از گذشته کنیم.

در این مراسم سرمایه گذار و بهره بردار خانه تاریخی صادقی اردبیل نیز اظهار کرد: در ماه های گذشته با تلاش مجموعه میراث فرهنگی و صندوق احیا و توسعه اماکن تاریخی موفق شدیم این مجموعه را با حفظ بافت تاریخی احیا و مورد مرمت قرار دهیم.

عاصمی زاده خاطرنشان کرد: خانه صادقی جزو اولین مجموعه های تاریخی در استان است که به شکل مناسب و کیفی و در قالب هتل رستوران احیا شده و سعی مان بر این است تا در فصل گردشگری در این خانه تاریخی با قدمت ۱۵۰ ساله در محله اوچدکان اردبیل پذیرای مسافران و گردشگران باشیم.

در این مراسم برنامه های موسیقی و نورافشانی اجرا و خانه تاریخی صادقی اردبیل به صورت رسمی بعد از مرمت و بازسازی به بهره برداری رسید.