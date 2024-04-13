دستگاه های اطلاعاتی عناصر مروج فساد و فحشا را شناسایی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح شنبه در جلسه شورای معاونان دادگستری کرمان با بیان اینکه عدلیه کرمان پشتیبان اجرای طرح عفاف و حجاب در این استان است گفت: دستگاه قضائی استان کرمان در چارچوب قانون و مقررات از اقدامات پلیس، بسیج، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و آمران به معروف و نهی از منکر در راستای اجرای طرح عفاف و حجاب، حمایت حقوقی و قضائی می‌نماید.

وی با بیان اینکه بی حجابی جرم مشهود است و پلیس باید در چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کند، تصریح کرد: علاوه بر پدیده بی حجابی در برخی موارد شاهد اشاعه فحشاء از سوی برخی افراد به صورت سازماندهی شده هستیم که در این رابطه به تمام رؤسا و دادستان‌های سراسر استان دستور داده‌ایم در صورت مشاهده چنین مواردی با قاطعیت با عناصر مروج فساد و فحشاء مقابله کنند.

حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه طبق بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، کسانی که موجبات فساد و فحشاء را در جامعه فراهم نمایند مشمول مجازات تا ۱۰ سال حبس هستند، افزود: کسانی که برهنگی را در جامعه ترویج می‌کنند مشمول این ماده قانونی هستند و به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اعلام کرده‌ایم افرادی که به صورت سازماندهی شده به دنبال اشاعه فساد و فحشاء و ناامن کردن فضای جامعه اسلامی هستند را شناسایی کنند تا برخورد لازم با این افراد صورت پذیرد.