رییس کل دادگستری استان کرمان:

دستگاه های اطلاعاتی عناصر مروج فساد و فحشا را شناسایی کنند

دستگاه های اطلاعاتی عناصر مروج فساد و فحشا را شناسایی کنند

کرمان- رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی باید عناصر مروج فساد و فحشا در جامعه را شناسایی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح شنبه در جلسه شورای معاونان دادگستری کرمان با بیان اینکه عدلیه کرمان پشتیبان اجرای طرح عفاف و حجاب در این استان است گفت: دستگاه قضائی استان کرمان در چارچوب قانون و مقررات از اقدامات پلیس، بسیج، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و آمران به معروف و نهی از منکر در راستای اجرای طرح عفاف و حجاب، حمایت حقوقی و قضائی می‌نماید.

وی با بیان اینکه بی حجابی جرم مشهود است و پلیس باید در چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کند، تصریح کرد: علاوه بر پدیده بی حجابی در برخی موارد شاهد اشاعه فحشاء از سوی برخی افراد به صورت سازماندهی شده هستیم که در این رابطه به تمام رؤسا و دادستان‌های سراسر استان دستور داده‌ایم در صورت مشاهده چنین مواردی با قاطعیت با عناصر مروج فساد و فحشاء مقابله کنند.

حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه طبق بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، کسانی که موجبات فساد و فحشاء را در جامعه فراهم نمایند مشمول مجازات تا ۱۰ سال حبس هستند، افزود: کسانی که برهنگی را در جامعه ترویج می‌کنند مشمول این ماده قانونی هستند و به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اعلام کرده‌ایم افرادی که به صورت سازماندهی شده به دنبال اشاعه فساد و فحشاء و ناامن کردن فضای جامعه اسلامی هستند را شناسایی کنند تا برخورد لازم با این افراد صورت پذیرد.

