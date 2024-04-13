جهانبخش: پایان بازی با آژاکس لحظه باشکوهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش، یک‌شنبه هفته گذشته در دیدار برابر آژاکس که با برتری پرگل فاینورد همراه بود موفق شد صدمین بازی رسمی خود را برای این تیم انجام داد.

به همین مناسبت رسانه باشگاه فاینورد (فاینورد تی وی) گفت و گویی با این بازیکن ایرانی ترتیب داد. جهانبخش در این گفت و گو در خصوص حضورش در باشگاه فاینورد گفت: هفته بسیار خوبی بود و از یک سو توانستم صدمین بازی را برای باشگاهم انجام دهم و از سوی دیگر یک بازی بسیار زیبا مقابل آژاکس داشتیم. از رسیدن به این افتخار لذت می‌برم. بلافاصله بعد از بازی در رختکن فضای بسیار خوبی حاکم شد. همه واقعاً خوشحال بودند. به خاطر این پیروزی یک مهمانی کوچک گرفتیم و به شادی پرداختیم. دوشنبه تعطیل بودیم و روز سه‌شنبه همه با لبخند وارد باشگاه شدند.

فاینورد در دیدار این هفته در لیگ هلند با نتیجه پرگل ۶ بر صفر آژاکس را در هم کوبید و جهانبخش که در این مسابقه روی نیمکت قرار داشت در دقیقه ۷۷ وارد زمین شد و به این ترتیب، صدمین بازی رسمی‌اش با پیراهن فاینورد را تجربه کرد. او توانست دروازه حریف را نیز باز کند ولی گلش مردود اعلام شد. این دیدار در نهایت با نتیجه ۶ بر صفر به سود فاینورد به پایان رسید.

جهانبخش در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: توضیح این که چقدر رسیدن به این رکورد مهم است و چقدر خوشحالم، کمی دشوار است. وقتی به اینجا آمدم هرگز انتظار نداشتم این همه بازی برای فاینورد انجام دهم. از رسانه‌های ایرانی شنیده بودم که ۹۹ بازی برای فاینورد انجام داده ام و وقتی بازی با آژاکس تمام شد یکی از بچه‌ها پیش من آمد و گفت که من صد بازی برای فاینورد بازی کرده ام. چه روز و چه لحظه باشکوهی بود که به رکورد صدمین بازی برای تیمم رسیدم.

او به گل مردودش برابر آژاکس هم اشاره و از اینکه این توپ به دلیل حضور بازیکن ژاپنی تیمش در آفساید مردود اعلام شده بود ابراز تأسف کرد و ادامه داد: رابطه من با هواداران در فاینورد همیشه خوب بوده است و از تک تک لحظات حضورم در این باشگاه لذت برده ام. همیشه سعی کرده ام سختکوش باشم و به جای حرف زدن عمل کنم.

جهانبخش و آرنه اسلات (سرمربی فعلی فاینورد) از زمان حضورشان در آلکمار همدیگر را می‌شناختند. او درباره حضورش در فاینورد گفت: آرنه اسلات من را می‌شناخت و از من خواست که به فاینورد بیایم. وقتی پیشنهاد فاینورد به دستم رسید زیاد فکر نکرده‌ام. من رابطه خوبی با او دارم و شناخت خوبی از هم داشتیم. آمدنم به این‌جا خیلی خوب بود. من در سه سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را در تیم تجربه کردم. فینال لیگ کنفرانس، قهرمانی پارسال خیلی لحظات ویژه‌ای بودند. امسال هنوز جام حذفی را داریم و می‌توانیم در این رقابت‌ها به قهرمانی برسیم.