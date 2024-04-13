راهنمای خرید سیستم گیمینگ براساس بودجه شما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر گیمر هستید و در نظر دارید تا برای خودتان سیستم گیمینگی تهیه کنید تا بازی‌ها را با کیفیت بالاتری بازی کنید و از روند بازی کردن لذت ببرید، پس نیاز دارید تا پیش از خرید برای مطالعه مطلبی مانند راهنمای خرید سیستم گیمینگ حرفه‌ای اقدام کنید تا بتوانید بهترین خرید را برای خود رقم بزنید.

انواع سیستم گیمینگ

سیستم‌های گیمینگ متفاوتی در دنیا وجود دارند که گیمرها می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند. برای مثال اگر طرفدار محصولات سونی هستید و بازی کردن با دسته پلی استیشن برای شما راحت است، پس می‌توانید از پی اس فایو یا پلی استیشن ۴ استفاده کنید. اگر احساس می‌کنید که قیمت ps۵ کمی برای شما زیاد است؛ پس بهتر است به سراغ مدل‌های مختلف ایکس باکس مانند ایکس باکس سریز اس یا ایکس باکس سری X بروید. حتی روی ایکس باکس ONE هم می‌توانید به عنوان سیستم گیمینگی با قیمت مناسب نسبت به سری‌های دیگر حساب باز کنید. اگر هم عادت به بازی با سیستم مانند کامپیوتر دارید؛ پس می‌توانید به صورت جداگانه قطعات مناسب کاربری گیمینگ را خریداری کنید و از سیستمی که خودتان درست کرده‌اید؛ لذت ببرید و در صورت تمایل آن را ارتقا دهید و قطعات را بهتر کنید.

برای خرید سیستم گیمینگ حرفه‌ای به چه مواردی باید توجه کنیم؟

اگر کنسول بازی ندارید یا قصد خرید ایکس باکس سری اس، سری ایکس یا ps۵ را ندارید و می‌خواهید کل سیستم را به صورت قطعه به قطعه خریداری کنید؛ پس باید بدانید که برای هر قطعه از چه استانداردی پیروی کنید. اما در ابتدا سوال اینجاست که به چه قطعاتی نیاز دارید. شما برای خرید سیستم گیمینگ ارزان یا حتی گران قیمت نیاز به آماده کردن قطعاتی مانند پردازنده مرکزی (CPU)، مادربرد، رم (RAM)، پاور (PSU)، کارت گرافیک (GPU)، کیس، فضای ذخیره‌سازی و سیستم خنک کننده نیاز دارید.

در خرید سیستم گیمینگ پردازنده مرکزی باید چگونه باشد؟

هنگام خرید پردازنده مرکزی یا همان CPU باید توجه داشته باشید که تعداد هسته، رشته و سرعت پردازش آن مناسب باشد، همچنین پردازنده مرکزی یکی از مؤثرترین اجزا در تعیین قیمت نهایی سیستم گیمینگ شما است. اگر تصور می‌کنید که برای سیستم‌های گیمینگ تنها باید به پردازنده مرکزی توجه کنید و پردازنده مرکزی اهمیتی ندارد، این اشتباه است چرا که سرعت اجرا و بالا آوردن برنامه‌ها را نوع پردازنده مرکزی مشخص می‌کند. معمولاً پردازنده‌های مرکزی توسط ۲ شرکت بزرگ Intel و AMD تولید می‌شوند.

مادربرد مناسب سیستم گیمینگ

همانطور که از اسم هم پیداست، مادربرد یک قطعه بسیار مهمی در سیستم است. مادربرد بستری است که قطعات مختلف سیستم روی آن سوار می‌‎شوند. مادربرد ۲ وظیفه اصلی اتصال اجزا به هم و تأمین انرژی الکتریکی را برعهده دارد که در مجموع تعیین کننده راندمان کاری سیستم شما هستند.

کارت گرافیک برای سیستم گیمینگ

کارت گرافیک یا همان GPU یکی از مهم‌‎ترین و اساسی‌ترین قطعاتی است که در تشکیل سیستم گیمینگ اهمیت دارد و در اصل این نوع پردازنده گرافیکی است که مشخص کننده مناسب بودن یک سیستم برای اجرای بازی‌های مختلف است. اگر کارت گرافیک مناسب باشد؛ شما می‌توانید انواع بازی‌ها را با نرخ نوسازی بالاتر و میزان رزولوشن بهتری به سرانجام برسانید و از کیفیت سیستم لذت ببرید.

بهترین رم (RAM) برای سیستم گیمینگ

رم باید به اندازه‌ای باشد که بتواند حداقل سبک‌ترین بازی را اجرا کند که در سیستم‌های گیمینگ بهتر است حداقل از ۱۶ گیگابایت شروع کنید. هرچقدر رم بالاتر باشد؛ ترکیب آن با سرعت اجرای CPU و GPU باعث می‌شود تا شما بتوانید بهترین راندمان را داشته باشید.

بهترین پاور (PSU) برای سیستم گیمینگ

پاور یا منبع تغذیه باعث تأمین انرژی تمامی قطعات سیستم است. ظرفیت و توان خروجی پاور حتماً باید با سرعت قطعاتی مانند کارت گرافیک و پردازنده مرکزی در تعامل باشد؛ به همین دلیل بهتر است که در پایان برای انتخاب پاور اقدام کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را متناسب با سایر قطعات داشته باشید.

کیس گیمینگ چه مدلی باشد؟

کیس در نهایت همان خانه‌ای است که می‌توانیم درون آن قطعات انتخاب شده را قرار دهیم. اندازه و نوع کیس مهم است. کیس‌ها در مجموع در ۳ اندازه Mini، Mid Tower و Tower تولید می‌شوند که در هر کدام از آن‌ها یک میزان از مادربرد می‌تواند نصب شود. همیشه در نظر داشته باشید که شاید بخواهید در آینده سیستم را با قطعاتی جدید ارتقا دهید، پس کیس بهتر است که کوچک نباشد و تا حدی فضای خالی داشته باشد؛ همچنین برای زیبایی هم می‌توانید که از مدل‌های دارای RGB استفاده کنید.

سیستم خنک کننده در سیستم گیمینگ به چه کاری می‌آید؟

وظیفه سیستم کولینگ یا همان خنک کننده این است که گرمای تولید شده از پردازنده مرکزی را کنترل کند و باعث سالم ماندن قطعات سیستم گیمینگ شود. سیستم کولینگ باعث ایجاد سرما و جریان هوا می‌شود تا گرمای ناشی از پردازنده‌های درحال پردازش را کنترل کرده و به بقای سیستم کمک کند.

فضای ذخیره سازی را چگونه انتخاب کنیم؟

فضای ذخیره سازی با رم تفاوت دارد. رم میزان سرعت سیستم گیمینگ را مشخص می‌کند؛ اما فضای ذخیره سازی به صورت HDD و SSD نمایش داده می‌شود. کمترین SSD لازم برای سیستم گیمینگ ۵۱۲ گیگابایت است که برای بهتر شدن سیستم می‌توانید از SSD با طرفیت ۱ ترابایت استفاده کنید. همچنین در کنار SSD می‌توانید از HDD هم برای ارتقا سیستم استفاده کنید که اصلاً اجباری نیست و سیستم‌های گیمینگ فراوانی هستند که با ۱ ترابایت SSD به راحتی بهترین بازی‌ها با بالاترین میزان نرخ نوسازی را اجرا می‌کنند.

این مطلب به قصد ایجاد بهترین مسیر و بیان راهنمای خرید سیستم گیمینگ آماده شده تا شما بتوانید یک برآورد مالی داشته و بهترین خرید را داشته باشید.

برای سرهم کردن یک سیستم گیمینگ به قطعاتی مانند مادربرد، کارت گرافیک، پردازنده مرکزی، سیستم خنک کننده، رم، حافظه داخلی مانند SSD و HDD، کیس و پاور نیاز دارید و پیش از نهایی کردن خرید قطعات باید در نظر داشته باشید که سیستم را برای اجرای چه برنامه‌هایی می‌خواهید تا در پایان از خرید خود راضی باشید.

