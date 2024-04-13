ساختمان های کشور به فیبر نوری تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، لاجوردی ظهر شنبه در مراسم افتتاح فاز اول پروژه اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر گلوگاه اظهار کرد: تلاش برای دارا بودن همه کشور از اینترنت پرسرعت از دغدغه‌های جدی است.

امیر محمدزاده لاجوردی با بیان اینکه نهضت ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، مهمترین پروژه زیرساختی ارتباطی کشور است، افزود: نهضت ملی فیبر نوری می‌تواند چهره ارتباطات ثابت و هم چهره ارتباطات را در کشور تغییر دهد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز تک‌تک ساختمان‌های کشور به دسترسی فیبرنوری یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه، است و با اجرای کامل این پروژه، تا دهه‌ها، نیاز به زیرساخت ارتباطی جدید برطرف می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات از انجام این پروژه و فیبر نوری در گلوگاه، ابراز خرسندی کرد و گفت: ۱۵ کیلومتر فیبرنوری نوری در گلوگاه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان اعتبار اجرایی شد و جمعیت قابل توجهی از شهروندان از اینترنت پرسرعت بهره مند شدند.

افزایش ضریب اینترنت در گلوگاه

فرماندار گلوگاه هم در سخنانی با تشکر از تلاش وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت ارتباطی در شهر گلوگاه اظهار کرد: با افتتاح پوشش فیبرنوری در شهر گلوگاه، پایداری اینترنت تثبیت شد و ضریب اطمینان افزایش یافت.

مهدی داودی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۵۷ میلیارد تومان اعتبار در بخش ارتباطات و توسعه آن ر شهر گلوگاه تخصیص داده شد که افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی گفت: این اعتبارات در روستاهای بالادست و مرکزی همچون مصیب محله، نصرت آباد و.. و اینترنت شهری اعتبار هزینه شده است.