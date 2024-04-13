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کد مطلب 6077193
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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۳۰

ابراز خوشحالی مردم از پاسخ کوبنده سپاه پاسداران

ابراز خوشحالی مردم از پاسخ کوبنده سپاه پاسداران

تصاویری از ابراز خوشحالی مردم از اقدام سپاه پاسداران علیه رژیم غاصب صهیونیستی را مشاهده می‌کنید

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