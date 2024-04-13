دریافت 29 MB کد مطلب 6077193 https://mehrnews.com/x34G7n ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۳۰ کد مطلب 6077193 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۳۰ ابراز خوشحالی مردم از پاسخ کوبنده سپاه پاسداران تصاویری از ابراز خوشحالی مردم از اقدام سپاه پاسداران علیه رژیم غاصب صهیونیستی را مشاهده میکنید کپی شد مطالب مرتبط حمایت از عملیات انتقامی ایران در تورنتو اقدام نظامی بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل بود تجمع مردم بجنورد در حمایت از حملات تنبیهی علیه صهیونیستها واکنش جالب پاکبان شهرداری پس از شنیدن خبر حمله ایران به اسرائیل تجمع مردم در میدان فلسطین و حمایت از حماسه حمله به رژیم صهیونیستی تجمع خودجوش مقابل دانشگاه تهران در حمایت از مجازات دشمن صهیونیست برچسبها فلسطین رژیم صهیونیستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تجمع مردمی
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