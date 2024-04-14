توقیف دو دستگاه موتورسیکلت سنگین در دو محور بزرگراهی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صفر عبادی، سرکلانتر بزرگراه‌های پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در رصد شبانه روزی معابر و بزرگراه‌ها جهت بررسی لحظه به لحظه ترافیک شهر تهران، و با کمک رصد تصویری همکاران بنده در مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور فاتب مشخص شد که دو دستگاه موتورسیکلت سنگین در دو محور بزرگراهی مشغول لایی کشی و انجام حرکات مخاطره‌آمیز می‌باشند.

وی ادامه داد: موتورسیکلت سنگین سوزوکی ۱۴۰۰ در محدوده بزرگراه خرازی به شرق بوستان جوانمردان در حال تردد بود که با اجرای طرح مهار توسط رئیس منطقه ۲۹ توقیف شد.

سرهنگ عبادی گفت: همچنین یک دستگاه موتورسیکلت سنگین سوزوکی ۱۰۰۰ سی سی نیز در محدوده تونل غزه به شرق ۱۰۰۰ با طرح مهار توسط عوامل نامحسوس توقیف شد.

وی افزود: با توجه به لایی کشی و سرعت بالای این دو موتورسیکلت سنگین و احتمال بروز خطر برای خود راکبین و خطراتی که برای سایر شهروندان متصور بود با هماهنگی به عمل آمده با تیم‌های گشتی پلیس راهور فاتب، این موتورسیکلت سنگین در همان محدوده متوقف شدند.

سرهنگ عبادی اظهار داشت: پلیس به محض رؤیت و رصد این نوع موتورسیکلت‌های سنگینی که با لایی کشی و ایجاد سر و صدا نظم ترافیک را برهم می‌زنند و هیچ گونه مدارک و بیمه همراه ندارند طبق قانون برخورد کرده و این موتورسیکلت‌ها را طبق قانون اعمال قانون و به پارکینگ منتقل می‌کند.

سرکلانتر بزرگراه‌های پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان تهرانی خواست تا با مشاهده این نوع موتورسیکلت‌ها که باعث سلب آسایش عمومی می‌شوند حتماً با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل کنند.