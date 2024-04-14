به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که ظهر یکشنبه منتشر شد، آمده است: این وعده تخلف ناپذیر الهی است که ظالمان را در شدیدترین حالت به سزای اعمال ناشایست خود می‌رساند و در این مسیر مردان و زنان شجاع و مومن در سرتاسر عالم کارگزاران و سربازان تحقق این امر الهی هستند.

در این پیام همچنین تاکید شده است: قریب به هفت ماه است که رژیم کودک کش اسرائیل با قساوت قلب و بی‌رحمی تمام زنان، مردان و کودکان بی‌دفاع و مظلوم فلسطین و غزه مقاوم را به خاک و خون کشیده و جسارت و حماقت خود را به جایی رسانید که در جلوی دیدگان دولت‌های خاموش مدافع حقوق بشر هفت نفر از برگزیدگان سپاه اسلام را به شهادت رسانید و مستقیماً به خاک جمهوری اسلامی ایران در سوریه تجاوز کرد.

در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های انقلابی فرهنگیان اردبیل آمده است: اینک و با فرمان پرصلابت رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی توسط فرزندان سپاه اسلام پاسخی اولیه بر این حملات ددمنشانه داده شد و انشاالله پاسخ‌های اصلی و تمام کننده در راه خواهد بود.

این بیانیه می افزاید: ما معلمان و فرهنگیان و اعضای تشکل‌های فرهنگیان سراسر کشور ضمن لبیک به فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی و حمایت از این اقدام شجاعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح آمادگی خود را برای حضور در لشکر آزادسازی قدس به رهبری مقام معظم رهبری اعلام می‌نمائیم و تا پای جان در این راه مقدس استقامت خواهیم کرد.

تا لحظه‌ای که آن منادی حق و منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداه ظهور کنند و پرچم پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت را در سراسر عالم به اهتزاز درآورند و ریشه ظالمان عالم را نابود کنند.