۴.۵ میلیون مترمکعب آب به میانکاله منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان پیش ازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اجرای سیستم آبیاری و زهکشی شبکه گلورد طی چند سال اخیر هرچند که با هدف تأمین آب کشاورزی و هدایت آب سد گلورد به کشتزارها انجام شد، اما برای انتقال آب به تالاب میانکاله نیز تأثیر بسزایی دارد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ از کانالهای شبکه آبیاری و زهکشی گلورد حدود ۴.۵ میلیون متر مکعب از نکارود به میانکاله انتقال یافت که نقش مهمی در بهتر شدن وضعیت این ذخیرهگاه مهم زیستکره داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: در طراحی و اجرای تأسیسات و زیرساختهای آبی اهداف محیط زیستی نیز همواره مورد توجه قرار دارد که شبکه آبیاری و زهکشی گلورد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
داوودیان تصریح کرد: اگرچه مدیریت و حفاظت از تالاب میانکاله با اداره کل حفاظت محیط زیست استان است، اما شرکت آب منطقهای مازندران به عنوان متولی منابع آبی و تالابهای استان خود را مکلف به انجام اقدامات حفاظتیِ لازم میداند و طی سالهای اخیر بارها به منظور کمک به احیای این ذخیرهگاه مهم بینالمللی برنامهریزیهای برای انتقال آب انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد آب تالاب میانکاله باید از طریق دریا تأمین شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه سد گلورد هنوز به طور کامل آبگیری نشد میزان اثرگذاری شبکه آبیاری و زهکشی به زمینهای کشاورزی پاییندست و تالاب میانکاله هنوز به طور صددرصدی به چشم نمیآید و نقش شبکه آبیاری و زهکشی گلورد در کمک به تالاب میانکاله پس از آبگیری کامل سد گلورد افزایش مییابد.
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