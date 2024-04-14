فضای عملیاتی رژیم صهیونیستی با عملیات وعده صادق در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه تجمع حمایتی مردم سنندج از اقدام سپاه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نمایش اقتدار و شهامت غیور مردان انقلاب و جلوه نمایش این عزت را به همه مسلمین جهان تبریک می‌گوئیم.

وی بیان کرد: این عملیات و وعده صادق تنها تنبیهی بود که خوشحالی و شادی را برای مردم به ارمغان آورد.

استاندار کردستان اعلام کرد: مردم از جبهه مقاومت و اقدام سپاه حمایت می‌کنند.

زارعی‌کوشا افزود: تمام اهداف ما در این عملیات محقق شد و تحلیلگران منصف در سراسر جهان به ضربه سنگین که به رژیم وارد شد اذعان دارند.

وی گفت: گنبد آهنی و فضای صیانتی که رژیم برای خود درست کرده بود با عملیات وعده صادق درهم شکست.

استاندار کردستان عنوان کرد: انحلال همینه پوشالی رژیم دستاورد ما بود که به آن رسیدیم.