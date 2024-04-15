۸۰ درصد مددجویان روستایی کمیته امداد گلستان دارای مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه، شامگاه دوشنبه در آئین واگذاری مسکن مدد جویان استان گلستان اظهار کرد: اکنون بیش از ۶۶ هزار واحد مسکونی در شهر و روستاهای استان گلستان در حال ساخت هستند که از این میزان هشت هزار و ۷۲۱ واحد مسکن حمایتی است.

وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم سه هزار و ۶۴۱ واحد مسکن در شهر و روستاهای گلستان تحویل مددجویان امداد گلستان شد.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ هزار و ۵۳۵ واحد تحویل متقاضیان شد، گفت: امروز این رقم به دو هزار و ۱۰۶ واحد رسیده است.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۸۰ درصد مددجویان روستایی دارای مسکن هستند، یادآور شد: تلاش داریم تا پایان دولت سیزدهم این رقم را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

زنگانه با اشاره به اینکه گلستان مقید به ساخت سالانه هفت هزار واحد مسکونی روستایی است، اظهار کرد: اکنون ۲۶ هزار متقاضی به بانک‌ها معرفی شدند.





