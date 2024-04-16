چهارمحال و بختیاری در جایگاه ششم صدور پروانه کسب الکترونیکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رحمتی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: با ثبت ۶ هزار و ۴۵۲ پروانه کسب الکترونیکی در سامانه ملی مجوزها در جایگاه ششم کشور ایستاد.

وی افزود: هم اکنون ۴۵ هزار و ۴۵۵ کاسب استان دارای پروانه کسب کاغذی هستند که از این مجموع ۱۵ درصد با ثبت نام در سامانه ملی مجوزها موفق به دریافت پروانه صنفی الکترونیکی شده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اصناف و سایر فعالان اقتصادی باید هرچه زودتر مجوزهای کاغذی خود را الکترونیکی کنید.

رحمتی عنوان کرد: همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی خود را باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی کنند.

وی خاطرنشان کرد: از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی بدون مجوز محسوب می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir و با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کارها qr.mojavez.ir قرار بگیرد.