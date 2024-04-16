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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۲۲

صباغ خبر داد؛

اجرای پروژه‌های شهری جدید در شمال تهران از اردیبهشت

اجرای پروژه‌های شهری جدید در شمال تهران از اردیبهشت

شهردار منطقه یک تهران گفت: سرعت بخشی به اجرای پروژه‌های شهری با ایجاد قراردادهای لازم در ابتدای سال ۱۴۰۳ اولویت اصلی منطقه یک است تا در اردیبهشت ماه شاهد اجرایی شدن پروژه‌ها باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صباغ شهردار منطقه یک در اولین جلسه کمیته فنی در سال جدید که با حضور معاونان برگزار شد گفت: اکنون فصل مناقصه است و معاونت‌ها تمام سعی خود را بر روی برگزاری به موقع مناقصات گذاشته و در خصوص اعتبارات برنامه‌ریزی واقع‌بینانه انجام دهند تا سال ۱۴۰۳ با یک شروع خوب آغاز شود.

وی افزود: برای رسیدن به نتیجه مناسب باید معاونت‌ها، ادارات و دفاتر فنی با هماهنگی کامل پیش بروند تا قراردادها برای مناقصه سریع ارسال و کار شروع شود.

صباغ با اشاره به اجرای پروژه‌های شهری جدید در شمال تهران از اردیبهشت تاکید کرد: عملکرد هر معاونت در اردیبهشت ماه بر اساس اعتبار و تعداد مناقصه برگزار شده بررسی می‌شود.

شهردار منطقه یک با اشاره به وضعیت جوی و جغرافیایی منطقه یک خاطر نشان کرد: بیشترین حجم کار در ۶، ۷ ماه اول سال متمرکز است تا با شرایط مساعد جوی کارها سریع پیش برود و تعریف قراردادها، مناقصه و عقد قرار دادها به نتیجه برسد.

صباغ تاکید سال جدید را برنامه‌ریزی دقیق دانست و گفت: اعتبارات اخذ شده با برنامه‌ریزی دقیق به نتیجه خواهد رسید تا هر ماه شاهد اتمام و بهره برداری پروژه‌ها در معاونت‌های مختلف باشیم.

شهردار منطقه یک افزود: پروژه‌های نگهداشت حجم بالایی از فعالیت مناطق را به خود اختصاص داده که باید در کنار پروژه‌های ابنیه، آنها را نیز به خوبی پیش ببریم.

کد مطلب 6079654

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