به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صباغ شهردار منطقه یک در اولین جلسه کمیته فنی در سال جدید که با حضور معاونان برگزار شد گفت: اکنون فصل مناقصه است و معاونتها تمام سعی خود را بر روی برگزاری به موقع مناقصات گذاشته و در خصوص اعتبارات برنامهریزی واقعبینانه انجام دهند تا سال ۱۴۰۳ با یک شروع خوب آغاز شود.
وی افزود: برای رسیدن به نتیجه مناسب باید معاونتها، ادارات و دفاتر فنی با هماهنگی کامل پیش بروند تا قراردادها برای مناقصه سریع ارسال و کار شروع شود.
صباغ با اشاره به اجرای پروژههای شهری جدید در شمال تهران از اردیبهشت تاکید کرد: عملکرد هر معاونت در اردیبهشت ماه بر اساس اعتبار و تعداد مناقصه برگزار شده بررسی میشود.
شهردار منطقه یک با اشاره به وضعیت جوی و جغرافیایی منطقه یک خاطر نشان کرد: بیشترین حجم کار در ۶، ۷ ماه اول سال متمرکز است تا با شرایط مساعد جوی کارها سریع پیش برود و تعریف قراردادها، مناقصه و عقد قرار دادها به نتیجه برسد.
صباغ تاکید سال جدید را برنامهریزی دقیق دانست و گفت: اعتبارات اخذ شده با برنامهریزی دقیق به نتیجه خواهد رسید تا هر ماه شاهد اتمام و بهره برداری پروژهها در معاونتهای مختلف باشیم.
شهردار منطقه یک افزود: پروژههای نگهداشت حجم بالایی از فعالیت مناطق را به خود اختصاص داده که باید در کنار پروژههای ابنیه، آنها را نیز به خوبی پیش ببریم.
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