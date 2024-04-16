نشست شورای مسکن دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی نشست شورای مسکن دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور عنایت اله ملکی تبار مشاور و رییس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، سعید صابونی رییس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی، داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی، حسین جوادی خزانه دار دانشگاه آزاد اسلامی و سیدمرتضی شهیدی سرپرست مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی امروز در سازمان مرکزی برگزار شد.

طهرانچی در این نشست با تأکید بر اینکه سال ۱۴۰۳، سال رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: نحوه و میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیأت علمی متناسب با چارچوب هایی که در دولت مصوب شده است در اولین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه مسکن کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بسیار جدی است، اظهار کرد: در بهمن ماه سال گذشته در مراسمی با حضور رییس‌جمهور عملیات اجرایی ساخت مسکن در ۹۵۷ هکتار از زمین‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای ساخت چندین هزار واحد مسکونی آغاز شد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: هر ۳ ماه یکبار کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی باید مصادیق عملی پروژه مسکن را مشاهده کنند. البته به دلیل بروکراسی های خارج از دانشگاه این پروژه تا حدودی کند پیش رفت.

طهرانچی با بیان اینکه در پروژه مسکن در نظرگرفتن ۴ نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت: اختصاص زمین، انتخاب پیمانکار صنعتی انبوه ساز مناسب، مشارکت دانشکدگان صنعت ساختمان در پروژه و تأمین منابع از موارد بسیار مهمی هستند که همواره باید مورد توجه قرار بگیرند، به خوبی انجام شوند و موازی هم پیش بروند.