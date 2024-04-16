  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۲

فرماندار دیلم:

تاسیس بنیاد مسکن بر مبنای محرومیت زدایی بوده است

تاسیس بنیاد مسکن بر مبنای محرومیت زدایی بوده است

بوشهر- فرماندار دیلم با اشاره به اینکه تأسیس بنیاد مسکن بر مبنای محرومیت زدایی بوده است، گفت: ساکنان روستاهای شهرستان دیلم برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی خود به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیلم، ضمن تبریک سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و گرامیداشت نام و یاد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از نهادهای انقلابی و اجرایی که دارای کارنامه‌ای موفق است توصیف کرد و ابراز داشت: صدور سند روستایی، تأمین زمین در روستاها، استعلام صدور پروانه ساختمانی با همکاری دهیاری‌ها، بهسازی روستاها، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن در روستاها، ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن از اقدامات جهادی بنیاد مسکن است.

فرماندار دیلم با اشاره به اینکه تأسیس بنیاد مسکن بر مبنای محرومیت زدایی بوده است، بیان داشت: ساکنان روستاهای شهرستان دیلم برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی خود به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

تاسیس بنیاد مسکن بر مبنای محرومیت زدایی بوده است

وی افزود: با توجه به اینکه هدف دولت سیزدهم خدمت به مردم است باید تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به درخواست‌های مراجعان در سریع‌ترین زمان ممکن در اولویت کار قرار گیرد تا مردم با رضایت مندی از ادارات خارج شوند.

امید غریبی رئیس بنیاد مسکن شهرستان دیلم نیز در ادامه ضمن قدردانی از تعامل و همکاری مجموعه فرمانداری گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در حوزه‌های مختلف ارائه داد.

کد مطلب 6079946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها