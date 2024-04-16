تاسیس بنیاد مسکن بر مبنای محرومیت زدایی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیلم، ضمن تبریک سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و گرامیداشت نام و یاد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از نهادهای انقلابی و اجرایی که دارای کارنامه‌ای موفق است توصیف کرد و ابراز داشت: صدور سند روستایی، تأمین زمین در روستاها، استعلام صدور پروانه ساختمانی با همکاری دهیاری‌ها، بهسازی روستاها، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن در روستاها، ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن از اقدامات جهادی بنیاد مسکن است.

فرماندار دیلم با اشاره به اینکه تأسیس بنیاد مسکن بر مبنای محرومیت زدایی بوده است، بیان داشت: ساکنان روستاهای شهرستان دیلم برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی خود به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف دولت سیزدهم خدمت به مردم است باید تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به درخواست‌های مراجعان در سریع‌ترین زمان ممکن در اولویت کار قرار گیرد تا مردم با رضایت مندی از ادارات خارج شوند.

امید غریبی رئیس بنیاد مسکن شهرستان دیلم نیز در ادامه ضمن قدردانی از تعامل و همکاری مجموعه فرمانداری گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در حوزه‌های مختلف ارائه داد.