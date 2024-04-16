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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۲۳

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی نوار غزه:

اشغالگران تلاش دارند بیت‌حانون و شرق جبالیا را تخلیه کنند

اشغالگران تلاش دارند بیت‌حانون و شرق جبالیا را تخلیه کنند

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی نوار غزه از جنایت جدید اشغالگران در شهر «بیت‌حانون» و شرق «جبالیا» واقع در شمال نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی نوار غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی جنایت جدیدی را در شمال این باریکه مرتکب شده است.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی نوار غزه بیان کرد: در جنایتی جدید علیه ملت ما اشغالگران تلاش دارند شهر «بیت حانون» و منطقه شرقی «جبالیا» را تخلیه کنند. ارتش اشغالگر شب گذشته عملیاتی نظامی را انجام داد و مدرسه «مهدیه الشوا» را که صدها آواره را در خود جای داده است محاصره کردند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی نوار غزه تصریح کرد: ارتش اشغالگر یک مرکز تحقیقات میدانی را در پشت این مدرسه ایجاد کرده و با تهدید سلاح از همگان خواسته است که از این مدرسه خارج شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اشغالگران تمامی خانواده‌های حاضر در بیت‌حانون را به کوچ مجبور کردند و شماری از جوانان را بازداشت کردند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی نوار غزه اعلام کرد: همچنان تا این لحظه جنگ‌افزارها نزدیک منطقه ابو صفیه در شرق جبالیا و بیت‌حانون حضور دارند.

کد مطلب 6080187

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