۲۱۱ طرح سفر اول رییس جمهور به استان سمنان افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه شاهرود با موضوع سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به استان سمنان ضمن بیان اینکه در سفر اول رئیس جمهور به استان برای ۴۶۷ پروژه اعتبار تخصیص داده شد، ابراز داشت: از این تعداد ۲۱۱ طرح افتتاح و به بهره برداری رسیدند.

وی ضمن بیان اینکه ۲۵۶ طرح دیگر در دست اجرا قرار دارد، افزود: برای دور دوم سفر نیز طرح‌های اولویت دار با پیشرفت فیزیکی بالا برای تخصیص اعتبار پیشنهاد داده شدند.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه برای طرح‌های اولویت‌دار در دوم سفر ۹۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است، ابراز داشت: تخصیص ۷۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال آن در مصوبات اولیه است.

هاشمی ضمن بیان اینکه سفر رئیسی به استان سمنان اولین سفر طی سال ۱۴۰۳ است، تصریح کرد: از این رو صحبت‌های ایشان در دو شهر شاهرود و سمنان مورد توجه رسانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.

وی در ادامه تصریح کرد: جشن راه اندازی واحدهای راکد و جشن واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت با حضور رئیس جمهور برنامه ریزی شده است.

به گزارش مهر، در دور اول سفر رئیس جمهور به استان سمنان ۱۴۵ مصوبه تصویب و برای اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی ۱۱۲ هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال اختصاص یافت.