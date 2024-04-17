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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۸:۲۸

سرهنگ‌ شیرانی اعلام کرد؛

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

رییس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

سرهنگ‌احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخربن وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر شاهد بارش‌های باران در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال بختیاری، یزد، کرمان، فارس هستیم.

وی افزود: هم اکنون آزادراه قزوین _ کرج (ساسانی، پل فردیس تا پل کلاک) و محور تهران _ شهریار (برخی مقاطع) دارای ترافیک سنگین است.

سرهنگ شیرانی گفت: همچنین محورهای خرم آباد _ پلدختر، بمپور _ بهشت آباد، دلگان _ بمپور، بندرخمیر _ بندر لنگه (کنخفنوج _ کتیچ، چاهان _ زرآباد، نیکشهر _ چابهار، فیروزآباد _ بمپور، دلگان_ زهکلوت، قصرقند _ نیک شهر مسدود است.

کد مطلب 6080504

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