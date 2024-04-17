به گزارش خبرنگار مهر، اختلال در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت، باعث شده روند خدمت به بیماران در سطح داروخانه‌های کشور دچار مشکل شود و همین موضوع، موجبات نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

داروخانه سیزده آبان، یکی از داروخانه‌های شلوغ و پُر مراجعه در پایتخت است.

مدیر داروخانه سیزده آبان گفت: بخشی از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی و سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت در روزهای اخیر مشکلات زیادی داشته که موجب ازدحام در داروخانه سیزده آبان به عنوان داروخانه مرجع تهران شده است. پیگیری ما از سازمان بیمه سلامت نشان داد تیم متخصصان فناوری اطلاعات در حال به روز رسانی اجتناب ناپذیر سامانه نسخه الکترونیک هستند که موجب کُندی این سامانه شده است.

فاطمه حاجی علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: علت اختلال در سامانه نسخه نویسی بیمه سلامت، به روز رسانی و ارتقا این سامانه است و تا ۲۴ ساعت آینده این مشکل برطرف خواهد شد و تا آن زمان روند نسخه‌نویسی کاغذی را جایگزین کرده‌ایم.

وی افزود: این سامانه تا قبل از دی ماه ۹۸ ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نسخه الکترونیک را ثبت و به پایگاه داده منتقل می‌کرده است که با اجرایی شدن فرآیند توسعه ارائه سرویس، به ماهانه حدود ۱۲ میلیون نسخه افزایش یافته است. همچنین رشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ برابری ورودی این سامانه در کنار لزوم ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، ضرورت تقویت در زیرساخت و نحوه ارائه خدمت این سامانه را ایجاب کرده است.

حاجی علی عسگری ادامه داد: از این رو در روزهای اخیر و پس از بررسی‌های متعدد صورت گرفته توسط تیم‌های فنی، تصمیم به جابجایی بستر سامانه و ارتقا و بروز رسانی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی گرفته شده است.

این در حالی است که بعد از گذشت چند روز از توضیحات مدیران سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص رفع اختلال سامانه، اما این مشکل هنوز پابرجاست.

محمد اسماعیل کاملی مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سامانه نسخه الکترونیک به هیچ عنوان قطع نیست بلکه دارای نوسان و کُندی است که علت آن تغییر اطلاعات از زیرساخت اولیه این سامانه به زیرساخت جدید است.

وی افزود: در لحظات کند و نوسان سامانه، در هر ۱۰ ثانیه ۲ هزار نسخه تأیید و ثبت می‌شود، اما پیش از این تغییر زیرساخت در هر ۱۰ ثانیه ۵ هزار نسخه تأیید و ثبت می‌شد؛ این مهاجرت اطلاعات به زیرساخت جدید، امری ضروری بود که از اواخر بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده است.