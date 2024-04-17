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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۹

بازدید رییس کمیته ملی پارالمپیک از تمرینات پاراکمانداران

بازدید رییس کمیته ملی پارالمپیک از تمرینات پاراکمانداران

غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک از تمرینات تیم ملی پاراتیراندازی با کمان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری با همراهی سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی و محمدحسن پاسوار مشاور رییس کمیته ملی پارالمپیک با حضور در مجموعه ورزشی غدیر، از تمرینات تیم ملی پاراتیراندازی با کمان بازدید کرد.

کارگری در این بازدید ضمن اطلاع از آخرین شرایط فنی ملی پوشان و روند آماده سازی تیم، درجریان مسائل و دغدغه های کمانداران تیم ملی قرار گرفت.

سومین مرحله از تمرینات تیم ملی پاراتیراندازی با کمان برای آمادگی حضور در بازی های پارالمپیک پاریس از ۲۵ فروردین ماه آغاز شده و ملی پوشان این رشته با هدایت میلاد وزیری سرمربی تیم ملی تمرینات خود را دنبال می کنند.

تیم ملی پاراتیراندازی با کمان ۷ سهمیه برای بازی های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ بدست آورده است.

کد مطلب 6080707

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