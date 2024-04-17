تمجید نایب رییس مجلس اعلای شیعیان لبنان از عملیات وعده صادق

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ «علی الخطیب» نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان و هیأت همراه با حضور در دفتر حجت الاسلام شهریاری دبیر کل مجمع تقریب با ایشان دیدار و گفت گو کرد. شیخ علی الخطیب، در این دیدار به تشریح اوضاع کنونی لبنان از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تعامل بین فرقه‌های مختلف موجود در این کشور اعم از شیعه و سنی، مسیحی و …، تلاش‌های انجام شده برای جلوگیری از ایجاد فتنه‌های مذهبی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی مجلس اعلای شیعیان لبنان از جمله نشست‌های برگزار شده با نخبگان فرهنگی و…پرداخت.

وی در ادامه به اقدام اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمله به مراکز نظامی اسرائیل اشاره کرد و با تمجید از این اقدام جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران اسلامی با علم به همه خطرات و تهدیدهای احتمالی به اسرائیل حمله کرد و در کنار مردم فلسطین ایستاد.

شیخ علی الخطیب اضافه کرد: اقدام اسرائیل در حمله به سفارت ایران در دمشق اقدامی احمقانه بود و ایران اسلامی با اقدام اخیر خود ثابت کرد که علی رغم اینکه بسیاری از کشورهای عربی، فلسطین را به فراموشی سپرده‌اند، در کنار مردم این کشور ایستاده است؛ ایران ثابت کرد که قوی است و از رژیم صهیونیستی نمی‌ترسد.

نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان با بیان اینکه اقدام اخیر ایران علیه اسرائیل، موجب تغییر مواضع غرب شد، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در کنار مردم فلسطین ثابت کرد که شیعه، دشمن سنی نیست، بلکه حامی آن است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری بین نهادهایی چون مجمع تقریب و مجمع جهانی اهل بیت (ع) با مجلس اعلای شیعیان لبنان خاطرنشان کرد: ما باید در مسائل مربوط به جهان اسلام، مذهب‌گرایی را کنار بگذاریم و با جهان عرب و اسلام در تعامل باشیم و با نخبگان جهان اسلام همکاری کنیم؛ وجود اختلافات طبیعی است، اما نباید از آنها به نفع کشورهایی چون اسرائیل و آمریکا سو استفاده شود.

وی افزود: ما باید با نخبگان جهان اسلام در مورد مسائل راهبردی به گفت‌وگو بنشینیم، تفکر کنیم و با هم تصمیم بگیریم؛ باید قدرتها و توانمندی‌های خود را بسیج کنیم، فرصتها را مغتنم بشماریم و در مقابل دشمنان مشترک خود بایستیم.

شیخ علی الخطیب با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای تقریب بین مذاهب اسلامی از زمان امام خمینی (ره) تا کنون و تمجید از این اقدامات گفت: ظرفیت مجلس اعلای شیعیان لبنان نه فقط ظرفیتی منطقه‌ای، بلکه ظرفیتی جهانی است که می‌توان از طریق آن با دیگر مجامع جهانی ارتباط برقرار کرد و اقدامات فرامنطقه‌ای را پیش برد.

وی در ادامه پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین مجلس اعلای شیعیان لبنان و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی را مطرح کرد که با استقبال دکتر شهریاری دبیرکل مجمع تقریب همراه شد.

حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب هم در این دیدار ضمن جویا شدن اوضاع کنونی لبنان از شیخ علی الخطیب، به تشریح جزئیات اقدام اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمله به مراکز نظامی اسرائیل پرداخت و گفت: همه جهان اسلام با دیدن تصاویر و فیلم‌هایی که از این رویداد منتشر شد، به ایران اسلامی افتخار کرد.

وی ادامه داد: این اقدام جمهوری اسلامی ایران نشان داد که حتی اقتدار هسته‌ای اسرائیل هم مانع هجوم به آن نشد.

شهریاری با استقبال از سخنان نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان برای ایجاد همکاری هرچه بیشتر نهادهای فرهنگی دو کشور جهت ایجاد وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی گفت: ما به دنبال ایجاد تمدن اسلامی هستیم تا کشورهای اسلامی بتوانند با مشارکت یکدیگر با دشمنان مشترک مقابله کنند.

وی همچنین در اشاره به اقدامات انجام شده مجمع تقریب در راستای وحدت بین مسلمین، از برگزاری کنفرانسی با موضوع تقریب در کشور عراق و در آینده خیلی نزدیک خبر داد.