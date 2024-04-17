به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، بیش از ۱۸۰۰ نفر از مدرسین دروس معارف اسلامی دانشگاه های سراسر کشور در حمایت از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کردند که متن آن به شرح زیر است:

بسْم الله الرّحْمن الرّحیم

«ولقدْ زیّنّا السّماء الدّنْیا بمصابیح وجعلْناها رجومًا لّلشّیاطین وأعْتدْنا لهمْ عذاب السّعیر» (سوره ملک، آیه ۵)

«ما آسمان پایین را با چراغهای فروزانی زینت بخشیدیم، و آنها را تیرهائی برای شیاطین قرار دادیم، و برای آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم.»

طوفان الاقصی بهانه ای بود تا بار دیگر چهره حقیقی و ددمنشانه رژیم صهیونیستی، آمریکا و هم پیمانانشان که با دستان خود گلوی مردم ستمدیده و بی گناه فلسطین را فشرده و ریختن خون انسان های مظلوم در سراسر جهان را روا دانسته، آشکار سازد و حال آنکه امت اسلامی با صبر و تحمل در مقابل جنایات رژیم غاصب و تأسی به سید و سالار شهیدان تا آخرین قطره خون پای اهداف بلندمرتبه دین مبین اسلام ایستاده است.

در پی حمله رژیم غاصب به ساختمان سفارت ایران در سوریه و به شهادت رسیدن جمعی از مستشاران ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران و بیانات ولی امر مسلمین(حفظه الله) بدین مضمون که «رژیم خبیث اشتباه کرد و باید مجازات شود و خواهد شد»، روزهاست که آیه شریفه «سنلْقی فی قلوب الّذین کفرواْ الرّعْب»، مصداق وعده حقّ الهی است و خواب و خوراک را از غاصبان صهیونیستی ربوده و معادلات منطقه و جهان را به سرپنجۀ فرزندان روح الله گره زده است. از این رو بامداد امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در امتثال امر مقام معظم رهبری(حفظه الله) مبنی بر تنبیه اسرائیل، اهداف راهبردی رژیم غاصب صهیونیستی را در خاک آن رژیم جعلی مورد هدف موشک‌ها و پهبادهای خود قرار دادند تا پاسخی باشد در مقابل خون به ناحق ریخته شده شهدای مظلوم محور مقاومت و مردم مظلوم غزه.

درود و رحمت خدا بر شهدای راه حق‌ و درود بر رزمندگان اسلام؛ همان‌هایی که با اقدام تلافی جویانه از حق قانونی جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده، نه تنها شالوده رژیم متزلزل صهیونیستی را به هم ریختند بلکه هیبت پوشالی غرب که حامیان اصلی آن بودند را درهم کوبیدند و این است وعده خداوند متعال: «فلمّا جاء أمْرنا جعلْنا عالیها سافلها وأمْطرْنا علیْها حجارةً منْ سجّیلٍ منْضودٍ» (هود/۸۲). آری «اسرائیل نابود خواهد شد» و این آغاز ماجرا در پاسخ به سالها جنایت اسرائیل است و شیرمردان بیشه ایران اسلامی، فقط پنجه‌ای بر پیکر منحوس ظالمان نواخته اند تا مرهمی بر قلب مادران و پدران داغدیده و امیدی برای مبارزان و مجاهدان مقاومت باشد.

اساتید معارف اسلامی دانشگاه های کشور ضمن محکوم نمودن جنایات و تجاوزات رژیم منحوس صهیونیستی، حمایت خود را از اقدام نیروهای مسلح کشور و محور مقاومت در پاسخ قاطع و پشیمان کننده اعلام می نماید و به تمامی جهان‌خواران و ایادی آنان یادآوری می‌کند که اساتید معارف اسلامی تا آخرین قطره خون پای اهداف بلند انقلاب اسلامی ایستاده‌ و اجازه هیچگونه دست یازی به دین و آیین و خاک و منافع این کشور نخواهد داد.