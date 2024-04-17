شنبه آخرین مهلت ثبت نام برای امریه سربازی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در این راستا اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران با اخذ مجوز به‌کارگیری تعداد محدودی نیروی امریه در سال ۱۴۰۳ اقدام به جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصص و نخبه با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (غیر پزشکی) جهت اعزام در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ کرده است.

آخرین مهلت ثبت نام ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ و بدون تمدید خواهد بود.

شرایط عمومی ثبت نام

جذب نیرو تنها از بین فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و صنعت، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبایی در رشته‌های مورد نیاز صورت می‌پذیرد. از متقاضیان مصاحبه تخصصی و عمومی به عمل خواهد آمد. چنانچه در هر قسمت از فرایند به‌کارگیری مشخص شود متقاضی واجد شرایط عمومی یا اختصاصی جذب امریه نمی‌باشد، دانشگاه می‌تواند نسبت به خاتمه خدمت وی و معرفی به ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید. محل جغرافیایی خدمت متقاضیان با توجه به شهر انتخابی مندرج در جدول رشته‌ها خواهد بود. چنانچه در هر قسمت از فرایند ثبت نام مغایرتی بین اطلاعات ثبت شده و اصل مدارک و یا مغایرت رشته تحصیلی با رشته‌های مورد نیاز مشاهده شود درخواست متقاضی حذف می‌گردد. تکمیل فرم درخواست پذیرش امریه هیچ‌گونه تعهدی جهت جذب امریه برای دانشگاه تهران ایجاد نمی‌کند. اولویت جذب نیروی امریه با افراد بومی شهر محل خدمت می‌باشد.

شرایط اختصاصی جذب امریه

ثبت‌نام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ امکان پذیر است. امکان جذب داوطلبی که قبلاً بخشی از خدمت را گذرانده، میسر نیست. واحد محل خدمت داوطلب پذیرفته شده توسط اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران تعیین خواهد شد. حقوق پرداختی به کارکنان وظیفه برابر مبلغ اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد. قبل از اعلام نتیجه مصاحبه عمومی، اکیداً از گرفتن برگه اعزام خودداری شود. در صورتی که برگه سبز دارای غیبت باشد درخواست امریه توسط ستاد کل ملغی می‌گردد. تصویر صفحات اول، دوم و توضیحات شناسنامه، عکس پرسنلی، گواهی فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد یا دکتری و مدارک ایثارگری (درصورت لزوم) با حجم کمتر از ۵ مگابایت برای تکمیل فرم ثبت نام الزامی است.

فرم الکترونیکی مشخصات متقاضی امریه