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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۳۲

فرماندار کامیاران:

کمک‌های هلال احمر بدون هیچ چشم‌داشتی بصورت شبانه‌روز انجام می‌شود

کمک‌های هلال احمر بدون هیچ چشم‌داشتی بصورت شبانه‌روز انجام می‌شود

کامیاران_فرماندار کامیاران گفت: کمک‌های بشردوستانه هلال احمر بدون هیچ چشم‌داشتی بصورت شبانه روز انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش ثقفی نیا صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه ۲۴ مین طرح ملی خدمات بشردوستانه به مسافرین نوروزی اظهار کرد: در مراسم اختتامیه طرح ملی بشردوستانه که به میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان کامیاران برگزار شد، سعادتی بود که در خدمت جوانان و امدادگرانی حضور یابیم که همه چیز خود را برای خدمت بی منت به هموطنان گذاشتند.

وی افزود: خدمات داوطلبان هلال احمر برای تسکین آلام بشری و برای مردمی که در همه جا احساس امنیت و آرامش داشته باشند، قابل تقدیر است.

ثقفی نیا اعلام کرد: به تاسی از پیامبر اکرم (ص) هر جا شخصی ندای کمک خواست، هلال‌احمر ها به کمک مردم شتافتند کمک‌های بشردوستانه و بدون هیچ چشم داشتی به صورت شبانه روز انجام شده است.

وی بیان داشت: هلال احمر در میان مردم جایگاه ارزشمندی دارد و در شرایط سخت، امدادگران و جوانان در کنار هموطنان بودند و قدردان زحمات این عزیزان هستیم.

کد مطلب 6080796

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