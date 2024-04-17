به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش ثقفی نیا صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه ۲۴ مین طرح ملی خدمات بشردوستانه به مسافرین نوروزی اظهار کرد: در مراسم اختتامیه طرح ملی بشردوستانه که به میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان کامیاران برگزار شد، سعادتی بود که در خدمت جوانان و امدادگرانی حضور یابیم که همه چیز خود را برای خدمت بی منت به هموطنان گذاشتند.

وی افزود: خدمات داوطلبان هلال احمر برای تسکین آلام بشری و برای مردمی که در همه جا احساس امنیت و آرامش داشته باشند، قابل تقدیر است.

ثقفی نیا اعلام کرد: به تاسی از پیامبر اکرم (ص) هر جا شخصی ندای کمک خواست، هلال‌احمر ها به کمک مردم شتافتند کمک‌های بشردوستانه و بدون هیچ چشم داشتی به صورت شبانه روز انجام شده است.

وی بیان داشت: هلال احمر در میان مردم جایگاه ارزشمندی دارد و در شرایط سخت، امدادگران و جوانان در کنار هموطنان بودند و قدردان زحمات این عزیزان هستیم.

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