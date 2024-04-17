به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۹۶ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دکتر ایمان افتخاری، دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از این جلسه در خصوص گزارش وضعیت رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی در کشور بیان کرد: اخیراً خبری با عنوان «نتایج ضعیف دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی موضوعی کیو- اس ۲۰۲۴» منتشر شده که در آن به گزارشی از جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی موضوعی «کیو-اس» پرداخته شده است.

وی افزود: در این تحلیل صرفا به جنبه‌های منفی این گزارش، مبنی بر کاهش رتبه موضوعی برخی دانشگاه‌های برتر ایران در تعدادی از حوزه‌ها و رشته‌های علمی دانشگاهی اشاره شده است. این در حالی است که طبق همین گزارش، رتبه کلی همه دانشگاه‌های برتر ایران طی چهار سال گذشته به طور مستمر بهبود یافته و تنزل جایگاه دانشگاه‌های کشور تنها در رشته‌ها و حوزه‌های اشاره‌ شده است، که البته نیاز به بررسی علل و عوامل و توجه جدی دارد.

دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: در این جلسه برخی عوامل اثرگذار بر وضعیت دانشگاه‌های ایران در نظام‌رتبه‌بندی «کیو-اس» از جمله تأثیر حوزه‌های علوم داده و هوش مصنوعی که به تازگی در این رتبه‌بندی مورد توجه قرار گرفته‌اند، سیاست‌های دانشگاه‌های رقیب در منطقه و جهان و تأثیر کاهش اقبال دانش‌آموزان به حوزه‌های علوم پایه و مهندسی بر تنزل جایگاه دانشگاه‌ها در این حوزه‌ها، و مشکلاتی که دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های زیرساختی، تأمین منابع و ارتباطات بین‌المللی با آنها مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت حضور دانشگاه‌های برتر کشور در رقابت‌های بین‌المللی و بالاخص حفظ و ارتقاء جایگاه آنها در رتبه‌بندی‌های مهم، مقرر شد با توجه به اهمیت رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در داخل کشور در ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی آنها و ایجاد امکان حمایت ویژه از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برتر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شود تا بر اساس ماده ۴ سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تهیه طرح رتبه‌بندی و اعتبار سنجی موسسات آموزش عالی کشور، با ملاحظه نقش تمامی بازیگران اصلی این عرصه تسهیل کند و این طرح را برای تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارسال کند.