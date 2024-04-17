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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۰

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های آسیایی باحمایت همراه اول

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های آسیایی باحمایت همراه اول

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با حمایت همراه اول عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیایی قرقیزستان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سی و سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد و تیم ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یافت.

در این دوره از رقابت ها سعید اسماعیلی، ناصر علیزاده، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده به «مدال طلا»، پویا دادمرز، محمدرضا رستمی و رسول گرمسری به «مدال نقره» و همچنین امیررضا ده بزرگی و ایمان محمدی به «مدال برنز» دست یافتند.

تیم کشتی فرنگی ایران در «رده بندی تیمی» با کسب ۲۰۰ امتیاز به عنوان نخست تیمی قاره کهن رسید و شانزدهمین عنوان قهرمانی را طی ۲۸ دوره حضور خود در این رقابت ها برای کشورمان به ارمغان آورد.

همراه اول به‌عنوان حامی رسمی تیم های ملی کشتی کشورمان، این درخشش و موفقیت را به اعضای تیم ملی فرنگی و مردم ورزش دوست ایران تبریک گفته است.

کد مطلب 6080995

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