به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سی و سومین دوره رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد و تیم ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یافت.

در این دوره از رقابت ها سعید اسماعیلی، ناصر علیزاده، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده به «مدال طلا»، پویا دادمرز، محمدرضا رستمی و رسول گرمسری به «مدال نقره» و همچنین امیررضا ده بزرگی و ایمان محمدی به «مدال برنز» دست یافتند.

تیم کشتی فرنگی ایران در «رده بندی تیمی» با کسب ۲۰۰ امتیاز به عنوان نخست تیمی قاره کهن رسید و شانزدهمین عنوان قهرمانی را طی ۲۸ دوره حضور خود در این رقابت ها برای کشورمان به ارمغان آورد.

همراه اول به‌عنوان حامی رسمی تیم های ملی کشتی کشورمان، این درخشش و موفقیت را به اعضای تیم ملی فرنگی و مردم ورزش دوست ایران تبریک گفته است.