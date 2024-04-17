فردا بازدید از تمامی اماکن تاریخی استان فارس رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی با اعلام این خبر گفت: طبق برنامهریزیهای انجامشده روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردینماه برنامههای بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی در فارس برگزار میشود و در همین راستا فردا ۳۰ فروردینماه بازدید از تمامی اماکن و بناهای تاریخی و محوطههای جهانی استان فارس برای عموم علاقهمندان رایگان است.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی استان فارس افزود: هدف از نامگذاری و گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، تشویق افراد و جوامع محلی به آگاهی افزایی درباره اهمیت میراث فرهنگی در زندگی، هویت و اجتماع آنها است.
وی همچنین بیان کرد: فردا همزمان با روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی نیز پنل تخصصی تزئینات آجری در بناهای تاریخی شیراز نیز در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدی برگزار میشود.
ثابت اقلیدی با بیان اینکه پنل تخصصی با همکاری انجمن صنفی مرمتگران آثار تاریخی استان فارس برگزار میشود افزود: در این برنامه اساتید حوزه مرمت در قالب سخنرانی به مباحث تخصصی حوزه میراث فرهنگی میپردازند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس همچنین گفت: گردهمایی ۳۰۰ نفر از همیاران دانشآموزی میراث فرهنگی استان فارس نیز با همکاری اداره کل آموزشوپرورش استان در مجموعه فرهنگی و تاریخی ارگ کریمخانی برگزار میشود.
وی همچنین به اجرای تورهای تخصصی بازدید از اماکن و بناهای تاریخی سراسر استان فارس اشاره کرد و گفت: طبق برنامهریزیهای انجامشده شنبه هفته آینده نیز با همکاری انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس از نقشه قدیمی بافت تاریخی شیراز رونمایی میشود.
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