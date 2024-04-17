بانوی داور تکواندو به قضاوت در المپیک دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو با ارسال نامهای معصومه باقری، داور بین المللی تکواندو کشورمان را برای قضاوت در بازیهای المپیک به پاریس دعوت کرد. این برای نخستین بار است که فدراسیون تکواندو ایران یک داور زن ایرانی را در بین داوران قضاوت کننده در بازیهای المپیک دارد. پیشتر مرجان تیموری برای قضاوت در بازیهای پارالمپیک توسط این اتحادیه دعوت شده بود.
باقری پس از آنکه از سوی فدراسیون جهانی به کمپ تمرینی، انتخابی المپیک دعوت شد در معتبرترین تورنمنتها از جمله قهرمانی جهان، گرندپری ها و.. قضاوتهای کم اشتباه داشت و در نهایت در لیست نهایی داوران قضاوت کننده در بازیهای المپیک قرار گرفت.
بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس طی روزهای ۱۷ تا ۲۰ مردادماه سال جاری به میزبانی کشور فرانسه برگزار میشود.
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