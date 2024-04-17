به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجرد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری گرامیداشت روز ملی گندم و نان که در سالن جلسات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد، ضمن ابراز امیدواری از افزایش ارتباط این مجموعه با شرکت غله و خدمات بازرگانی البرز گفت: مباحث مشترک بسیاری داریم که می‌توانیم در زمینه تحقیقات و اجرا با بهره گیری از علم و تخصص به یکدیگر کمک کنیم.

وی بیان کرد: اعتقاد دارم که اگر اقتصاد هر کار تولیدی چه در بخش کشاورزی و چه در بخش‌های عرضه و واسطه‌ها به درستی کار نکند، آن فعالیت محکوم به شکست است، بنابراین حتماً باید اقتصاد نان اصلاح شود تا بتوانیم از نان کامل و مناسب صحبت کنیم.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز با اشاره به ضایعات گندم در مرحله برداشت و کمبود تکنولوژی در آسیابانی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های غلط ما قسمت خوب گندم را جدا می‌کنیم و آنها را در اختیار گاوها و گوسفندها قرار می‌دهیم و خودمان نشاسته‌ای که می‌ماند را پخت و مصرف می‌کنیم که این روند نیازمند اصلاح است.

مجرد با اشاره به اینکه تحقق این امر به حرف نیست و مستلزم اصلاح اقتصاد است وگرنه همین روند ادامه می‌یابد، خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات دولت، مجلس و حاکمیت بر توسعه نان کامل اقدامات لازم در این زمینه را آغاز کرده‌ایم و در حال آنالیز قیمت آرد کامل به منظور عرضه آن هستیم تا در سامانه فروش آرد قرار گیرد و نانوا بتواند آن را خریداری کند.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن هزینه تولید و آسیابانی آرد کامل بیان کرد: امسال این روند را تا حد امکان در استان البرز اصلاح می‌کنیم. مراکزی در استان وجود دارند که آرد کامل تولید کنند تا متقاضیان بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.

وی از راه اندازی کانون علمی آرد و نان در استان البرز در سال جاری خبر داد و مطرح کرد: در این زمینه از ظرفیت‌های مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و مرکز پژوهش‌ها نیز بهره می‌گیریم. اگر بتوانیم تخصص انباشته شده را در زمینه اجرای این طرح به کار گیریم، به پیشرفت امور و درست کار کردن کمک خواهیم کرد.