محکومیت ۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچی دخانیات

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: پرونده قاچاق انواع کالای دخانی شامل توتون و تنباکو به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

حسام گفت: با گزارش مأموران نیروی انتظامی پیرامون کشف کالای قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.