  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۹

حسام خبر داد؛

محکومیت ۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچی دخانیات

محکومیت ۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچی دخانیات

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از محکومیت ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریالی برای قاچاق کالای دخانی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: پرونده قاچاق انواع کالای دخانی شامل توتون و تنباکو به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

حسام گفت: با گزارش مأموران نیروی انتظامی پیرامون کشف کالای قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد مطلب 6081167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها