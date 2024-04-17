به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر امیرآبادیزاده با اعلام خبر واریز حقوق فروردینماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیریهای صورت گرفته بر اساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه و تا ساعاتی دیگر پرداخت میشود.
امیرآبادیزاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگیهای زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیأت وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوقها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد.
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