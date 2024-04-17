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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۵

آبادی‌زاده؛

حقوق فروردین بازنشستگان کشوری امروز پرداخت می‌شود

حقوق فروردین بازنشستگان کشوری امروز پرداخت می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، امروز پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر امیرآبادی‌زاده با اعلام خبر واریز حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری‌های صورت گرفته بر اساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه و تا ساعاتی دیگر پرداخت می‌شود.

امیرآبادی‌زاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی‌های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیأت وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق‌ها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد.

کد مطلب 6081204

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    نظرات

    • RO ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 0
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      لازم به ذکر است حداقل حقوق پایه بازنشستگان کشوری و لشکری 9 میلیون تومان است در حالی که حداقل پایه حقوق کارگران 7 میلیون تومان است
    • IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
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      دروغ نگید تو رو بخدا. الاآن ساعت 7 صبح 5شنبه هست و من بازنشسته هنوز حقوق نگرفتم. تهران
    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
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      اژدولت سیزدهم متشکریم

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