  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۵

فرمانده انتظامی استان کرمان:

پلیس کرمان سه روزه ١٢٨میلیارد کالای قاچاق کشف کرد

پلیس کرمان سه روزه ١٢٨میلیارد کالای قاچاق کشف کرد

کرمان_فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۱۲۸ میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریال انواع کالای قاچاق در یک طرح سه روزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ناصر فرشید، ظهر چهارشنبه گفت: همزمان با ایام پایانی فروردین ماه سال جدید طرحی به منظور مقابله با عاملان قاچاق کالا با محوریت پلیس امنیت اقتصادی به اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح ۳ روزه بر اساس اقدامات اطلاعاتی قبلی و استقرار شبانه روزی همکاران انتظامی در مبادی ورودی و خروجی استان در مجموع ۷۰ دستگاه خودروی سبک و ۱۴ دستگاه خودروی سنگین توقیف و در بازرسی از آنها انواع کالای قاچاق شامل فرآورده‌های نفتی، لوازم خانگی، احشام، مواد محترقه و دیگر کالاهای اساسی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این اقلام را بیش از ۱۲۸ میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: در این خصوص ۱۱۹ فقره پرونده برای ۱۲۴ متهم که قصد سودجویی با قاچاق این کالاها را داشتند تشکیل و تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 6081214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها