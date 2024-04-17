پلیس کرمان سه روزه ١٢٨میلیارد کالای قاچاق کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ناصر فرشید، ظهر چهارشنبه گفت: همزمان با ایام پایانی فروردین ماه سال جدید طرحی به منظور مقابله با عاملان قاچاق کالا با محوریت پلیس امنیت اقتصادی به اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح ۳ روزه بر اساس اقدامات اطلاعاتی قبلی و استقرار شبانه روزی همکاران انتظامی در مبادی ورودی و خروجی استان در مجموع ۷۰ دستگاه خودروی سبک و ۱۴ دستگاه خودروی سنگین توقیف و در بازرسی از آنها انواع کالای قاچاق شامل فرآورده‌های نفتی، لوازم خانگی، احشام، مواد محترقه و دیگر کالاهای اساسی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این اقلام را بیش از ۱۲۸ میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: در این خصوص ۱۱۹ فقره پرونده برای ۱۲۴ متهم که قصد سودجویی با قاچاق این کالاها را داشتند تشکیل و تحویل مراجع قضائی شدند.