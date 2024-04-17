مسؤولان قضائی شهرستان کنگان در حل مشکلات اهتمام ورزند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر چهارشنبه در این بازدید از حوزه قضائی شهرستان کنگان به مردم داری و تکریم مراجعان اشاره کرد و اظهار داشت: همکاران قضائی و اداری ضمن برخورد صحیح و مناسب با ارباب رجوعان در کار خود سرعت و دقت لازم را داشته باشند و در رسیدگی پرونده‌ها تسریع کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جمع کارکنان قضائی و اداری به اجرای سند تحول قضائی اشاره کرد و گفت: در سال جدید باید با تلاش بیشتر در راستای سند تحول قضائی و جهت ارتقا عملکرد قضائی استان با هم افزایی بیشتر گام برداشته شود.

مهر انگیز در حاشیه این بازدید با اشاره به وضعیت شهرستان کنگان و وجود شرکت‌ها و تأسیسات و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی گفت: با توجه به شعار سال رهبری در راستای جهش تولید دستگاه قضائی با حمایت قانونی و قضائی خود و رفع موانع تولید و اشتغال و ایجاد امنیت پایدار در کنار این شرکت‌ها خواهد بود.

وی افزود: در شهرستان کنگان مشکلاتی نیز وجود دارد که باید مسئولان قضائی این شهرستان در راستای حفظ حقوق عامه ورود کنند و پیگیر این مسائل تا حصول نتیجه باشند.

مهرانگیز گفت: یکی از مواردی که مسئولان باید مد نظر قرار دهند عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در راستای توجه به محیط پیرامونی خود در راستای حفظ حقوق عامه است.

وی به موضوع حفظ حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: مسئولان قضائی شهرستان حتماً نظارت بر ضابطین را مد نظر قرار داده و به طور مستمر از کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید و از نزدیک در جریان نحوه رفتار با مردم و اجرای دستورات قضائی قرار گیرند و گزارش‌های خود را به هیأت بازرسی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در جهت ارتقا سطح عملکردی شهرستان ارائه کنند.

وی در ادامه به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری نیز اشاره کرد و گفت: قضات و مسئولان قضائی شهرستان در خصوص کاهش جمعیت کیفری از تمامی راه‌های قانونی با استفاده از جایگزین حبس و ارفاق‌های قانونی استفاده کنند زیرا این امر علاوه بر اینکه موجب کاهش جمعیت کیفری می‌شود از آسیب‌های دیگر اجتماعی که خود فرد و خانواده آنها دچار خواهند شد جلوگیری می‌شود و توصیه می‌کنم قضات به طور مستمر در زندان حضور یابند و از نزدیک مسائل و مشکلات زندانیان را مورد بررسی قرار دهند.

مهر انگیز در حین بازدید به سوالات برخی ارباب رجوعان در شعب پاسخ داده و در جریان مشکلات آنها قرار گرفته و جهت مرتفع شدن مشکلات و تسریع در انجام امور آنها دستورات لازم صادر کرد..