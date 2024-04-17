صادرات نفت روسیه رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شبکه خبری بلومبرگ روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا در هفته دوم آوریل تقریباً به بالاترین میزان سالانه خود رسید و جریان این کالا از بنادر اصلی این کشور رکورد زده است.

بر اساس این گزارش، صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا در هفته منتهی به ۱۴ آوریل با ۵۶۰ هزار بشکه افزایش به ۳.۹۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از ماه می ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

میانگین چهار هفته‌ای این صادرات که با نوسانات کمتری همراه است، نیز به شدت افزایش یافت و با حدود ۲۵۰۰۰۰ بشکه در روز به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از اوایل ژوئن ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

میانگین صادرات هفتگی این محصول روسیه حدود ۳۶۵۰۰۰ بشکه در روز بود و طبق گزارش‌ها حدود ۴۹۰۰۰۰ بشکه در روز بالاتر از هدف تعیین شده روسیه برای آوریل که بود بخشی از تلاش گسترده ائتلاف اوپک پلاس برای کاهش تولید و عرضه برای متعادل کردن قیمت نفت است.

پس از آنکه چندین عضو دیگر اوپک پلاس موافقت کردند تولید خود را کاهش دهند، روسیه متعهد شد که صادرات نفت خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از میانگین ماه مه تا ژوئن در سه ماهه اول سال جاری کاهش دهد.

انتظار می‌رود این کاهش صادرات روسیه بین نفت خام که ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و محصولات پالایشگاهی تقسیم شود.

این شبکه خبری همچنین اعلام کرد که جریان خروج نفت از پایانه‌های اصلی صادرات روسیه به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به بالاترین حد خود در تاریخ این کشور نزدیک شده است.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها، بزرگترین بندر بارگیری نفت این کشور یعنی بندر پریمورسک، ۱۰ نفتکش را در سه هفته از چهار هفته گذشته جابجا کرده است.