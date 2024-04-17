ابهت گنبد پوشالی اسرائیل برای همیشه در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سلیمان طاهری ظهر روز چهارشنبه در پایان مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران که با حضور استاندار کرمانشاه، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استانی در پادگان شهید سروران کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: ۲۹ فروردین سالروز تولد ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی است.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری روز ارتش یکی از ابتکارات حضرت امام خمینی (ره) است، افزود: این روز یک روز سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که با فرمان تاریخی حضرت امام راحل و اطاعت همه جانبه ارتش، یک دوران جدیدی از حیات و بالندگی برای ملت، نیروهای مسلح و خصوصاً ارتش جمهوری اسلامی به وجود آورد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا ادامه داد: این فرمان امام خمینی (ره) نشأت گرفته از یک بصیرت الهی بود و آن را بایستی برای همیشه حفظ کرد.

طاهری بیان کرد: با پشتیبانی‌های همه جانبه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح امروز ما در اوج اقتدار و بازدارندگی هستیم.

وی گفت: اگر امروز حرفی برای گفتن در دنیا داریم و می‌توانیم تمام معادلات سیاسی و نظامی ابرقدرت‌های نظامی جهان را بر هم بزنیم به برکت خون پاک شهدای انقلاب اسلامی و رهبری‌های مقام عظمای ولایت است که همیشه عنایت ویژه‌ای به نیروهای مسلح دارند.

طاهری بیان کرد: روز ارتش یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های کسانی است که با دفاع از حریم ولایت، صیانت از استقلال و تمامیت ارضی در دوران دفاع مقدس یک حیات جدیدی را برای داشتن ارتش مردمی در بستر انقلاب پدید آید.

۲۹ فروردین به معنای ایستادن ارتش به پای انقلاب برای خدمت به اهداف مردم است

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب فرمودند ۲۹ فروردین به معنای ایستادن ارتش به پای انقلاب برای خدمت به اهداف مردم است.

وی در ادامه سخنانش ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران را برشمرد و گفت: برخلاف دیگر ارتش‌های دنیا از جمله اسرائیل و حامیانش که روزانه صدها نفر از کودکان، زنان و مردان بی‌گناه غزه را به شهادت می‌رسانند، ارتش جمهوری اسلامی ایران پایبند به قوانین و مقررات بین‌المللی و ارزش‌های انسانی است که همین امر باعث محبوبیت نیروهای مسلح ما در بین مردم شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا به دیگر ویژگی نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: روز به روز بر ارتقا تجهیزات نظامی و دفاعی و تسلیحاتی می‌پردازند.

طاهری مهترین ویژگی ارتش جمهوری اسلامی ایران را وجود با برکت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: کار نیروهای مسلح ما برای دفاع از راه خدا است اما ارتش‌های دیگر کشورها تنها برای خوشنودی سران و رؤسای جمهور خود اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه ارتش از ملت، برای ملت و در کنار ملت است، تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی در تمامی حوادث در نوک پیکان قرار دارند و هر جایی که منافع ملی و نیاز مردم باشد حضور پیدا می‌کنند.

طاهری در بخش دیگری از سخنانش به پاسخ مقتدرانه وعده صادق جمهوری اسلامی ایران به رژیم غاصب صهیونیستی اشاره و تصریح کرد: در سایه وحدت، همدلی و هم افزایی بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گنبد پوشالی اسرائیل و حامیان آن با موشک‌های نیروهای مسلح با محوریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمک ارتش جمهوری اسلامی ایران در هم شکست.

به گفته وی، ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی و حامیانش در منطقه برای همیشه زیر سوال رفت.