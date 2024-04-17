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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۰۹

قدردانی از رهبر معظم انقلاب؛

پیام حضرتعالی مایه دلگرمی و اطمینان خاطر جامعه کشتی است

پیام حضرتعالی مایه دلگرمی و اطمینان خاطر جامعه کشتی است

جامعه کشتی در پیامی از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به خاطر پیام‌شان پس از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در آسیا تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی از جوانان کشتی‌گیر قهرمان صمیمانه تشکر کردند.

جامعه کشتی با انتشار پیام قدردانی حمایت مقام معظم رهبری را مایه دلگرمی و اطمینان خاطر خود دانست. در متن پیام جامعه کشتی آمده است:

«با سلام و احترام خدمت رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی (دامه برکاته)؛

پیام شما در پی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان، مایه دلگرمی و اطمینان خاطر جامعه کشتی است.

به عنوان عضو کوچکی از ایران بزرگ اسلامی، برایمان مایه مباهات و افتخار است که توانستیم بار دیگر دل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز را شاد کنیم و امیدواریم که با دعای خیر حضرتعالی و مردم شریف، در میادین بین المللی آینده موفق باشیم.»

کد مطلب 6081368
رضا خسروي

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    نظرات

    • IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
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      پاسخ
      قدردانی جامعه کشتی ایران از نامه تقدیر رهبر نشان از ادب و شعور و مردمی بودن است، خدا این افتخار آفرینان ا را تایید و حفظ نماید،

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