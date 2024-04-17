پیام حضرتعالی مایه دلگرمی و اطمینان خاطر جامعه کشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی قهرمانی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی از جوانان کشتی‌گیر قهرمان صمیمانه تشکر کردند.

جامعه کشتی با انتشار پیام قدردانی حمایت مقام معظم رهبری را مایه دلگرمی و اطمینان خاطر خود دانست. در متن پیام جامعه کشتی آمده است:

«با سلام و احترام خدمت رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی (دامه برکاته)؛

پیام شما در پی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان، مایه دلگرمی و اطمینان خاطر جامعه کشتی است.

به عنوان عضو کوچکی از ایران بزرگ اسلامی، برایمان مایه مباهات و افتخار است که توانستیم بار دیگر دل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز را شاد کنیم و امیدواریم که با دعای خیر حضرتعالی و مردم شریف، در میادین بین المللی آینده موفق باشیم.»